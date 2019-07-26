Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2"

Ирина Александровна Бузова, мама 33-летней Ольги Игоревны Бузовой, только что ворвавшейся в топ списка молодых российских долларовых миллионеров, прокомментировала очевидный триумф дочери. Отметив, что к успеху девушка шла сквозь тернии и препоны - и вообще "всю жизнь жила, как в Спарте".

Чтобы понять, как Ольга смогла этого добиться, уступив в списке Forbes лишь бойцу Хабибу Нурмагомедову, издание KP.RU дозвонилось до Ирины. Которая первым делом заявила, что не читает "данную литературу". Но за своего ребенка, конечно же, рада.

"По поводу заработка, вы знаете, я не ее бухгалтер. Мы с дочкой денежные вопросы не обсуждаем, у нас есть много других тем", - продолжила мама звезды. Пояснив ситуацию в том направлении, что она "не докладывает свою зарплату", а Ольга, соответственно, - свою тоже "не докладывает". Ибо это им обеим обоюдно "вообще неинтересно". Причем и про работу Оля маме тоже не рассказывает.

"Этот рейтинг - не главный повод для гордости, я вообще ей горжусь в принципе. Какие-то рейтинги не играют никакой роли для мамы, чтобы она гордилась своей дочкой", - уверенно сообщает Ирина. Заверив, что любила бы дочь, "даже если бы она зарабатывала меньше всех на свете".

Хотя при упорстве Ольги такой конфуз, пожалуй, крайне сложно вообразить.

"Знаете, как обычно плавать учат: кидают в озеро, выплывет - и все. Ей так повезло с молодости, что она всегда была в ситуации наперекор", - вспоминает вехи становления артистки Ирина.

Она перечислила терроризировавшие Ольгу невзгоды, не убившие, но сделавшие ее сильнее: "Учителя не любили, на "Доме-2" вокруг издевались. Та же Аленка Водонавева. Она ее вечно обижала, а Оленька все время сидела и плакала".

По словам мамы бедняжки, "ей всегда жизнь преподносила не сахарные условия" и "всё было как в Спарте". Приводя пример суровой закалки: "в каком-то классе" Ольга пожаловалась маме, что ее девочка обижает в школе. На что мама ей: "Это твои проблемы, я с девочкой разбираться не буду". И с того момента Оля поняла, что в жизни она может надеяться только на себя.

"У нее это выработалось это с детства", - заключила Ирина Александровна веско.

Ранее о своем практически полном равнодушии к рейтингу Forbes заявила сама Ольга Бузова. После чего упала на сцене в Баку, но и там не растерялась.