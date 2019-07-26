Новости

Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
Бузова прокомментировала свое попадание в топ молодых миллионеров 14:14
Видео: Бузова упала на сцене и сделала вид, что так было задумано 14:07
Вышел трейлер фильма лидера Limp Bizkit Фреда Дерста с Джоном Траволтой 13:56
В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой 13:37

Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2"

Новости
    26.07.2019, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Ирина Александровна Бузова, мама 33-летней Ольги Игоревны Бузовой, только что ворвавшейся в топ списка молодых российских долларовых миллионеров, прокомментировала очевидный триумф дочери. Отметив, что к успеху девушка шла сквозь тернии и препоны - и вообще "всю жизнь жила, как в Спарте".

Чтобы понять, как Ольга смогла этого добиться, уступив в списке Forbes лишь бойцу Хабибу Нурмагомедову, издание KP.RU дозвонилось до Ирины. Которая первым делом заявила, что не читает "данную литературу". Но за своего ребенка, конечно же, рада.

"По поводу заработка, вы знаете, я не ее бухгалтер. Мы с дочкой денежные вопросы не обсуждаем, у нас есть много других тем", - продолжила мама звезды. Пояснив ситуацию в том направлении, что она "не докладывает свою зарплату", а Ольга, соответственно, - свою тоже "не докладывает". Ибо это им обеим обоюдно "вообще неинтересно". Причем и про работу Оля маме тоже не рассказывает.

"Этот рейтинг - не главный повод для гордости, я вообще ей горжусь в принципе. Какие-то рейтинги не играют никакой роли для мамы, чтобы она гордилась своей дочкой", - уверенно сообщает Ирина. Заверив, что любила бы дочь, "даже если бы она зарабатывала меньше всех на свете".

Хотя при упорстве Ольги такой конфуз, пожалуй, крайне сложно вообразить.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Ольга Бузова анонсировала свой последний концерт

"Знаете, как обычно плавать учат: кидают в озеро, выплывет - и все. Ей так повезло с молодости, что она всегда была в ситуации наперекор", - вспоминает вехи становления артистки Ирина.

Она перечислила терроризировавшие Ольгу невзгоды, не убившие, но сделавшие ее сильнее: "Учителя не любили, на "Доме-2" вокруг издевались. Та же Аленка Водонавева. Она ее вечно обижала, а Оленька все время сидела и плакала".

По словам мамы бедняжки, "ей всегда жизнь преподносила не сахарные условия" и "всё было как в Спарте". Приводя пример суровой закалки: "в каком-то классе" Ольга пожаловалась маме, что ее девочка обижает в школе. На что мама ей: "Это твои проблемы, я с девочкой разбираться не буду". И с того момента Оля поняла, что в жизни она может надеяться только на себя.

"У нее это выработалось это с детства", - заключила Ирина Александровна веско.

Ранее о своем практически полном равнодушии к рейтингу Forbes заявила сама Ольга Бузова. После чего упала на сцене в Баку, но и там не растерялась.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате рекордную сумму 13:20
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 12:34
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии 12:19
Hulu выпустит сериал по мотивам книги "Автостопом по галактике" 25.07.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Михаил Ширвиндт подал на развод 25.07.2019
Умер актер Анатолий Торопов 25.07.2019
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину 25.07.2019
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Slipknot
Вышел новый клип Slipknot 25.07.2019
Названы доходы самых успешных российских молодых артистов 25.07.2019
Рэпер Tay-K приговорен к 55 годам тюрьмы за убийство 25.07.2019
⧣ светская хроника
Фото: instagram.com/ danaborisova_official
Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов 20.07.2019
Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью 18.07.2019
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в форум с рецептами оладий 18.07.2019