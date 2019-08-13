Быстров: Верю в "Краснодар", но шансов на победу мало

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и сборной России, ныне эксперт "Матч ТВ", Владимир Быстров в интервью "РГ" поделился своими ощущениями в преддверии ответной встречи краснодарцев в квалификации Лиги чемпионов в гостях с "Порту". Первая игра завершилась победой португальцев со счетом 1:0.

Не удивило, что "Порту" выглядел лучше в первом матче, хотя для них та игра была первой в сезоне?

Владимир Быстров: Удивил результат и сама игра "Краснодара". Если честно, для меня стал сюрпризом стартовый состав команды. Я ожидал других футболистов на такой важный матч.

Многие не поняли, почему Ари остался в запасе и вышел Маркус Берг.

Владимир Быстров: Я в целом говорю. Ожидал увидеть Игнатьева с первых минут. Тем более до того он два забил "Сочи", с "Зенитом" неплохо вышел. Когда не увидел его в старте, подумал, что его просто поберегли. Но, видите, он был слегка травмирован.

Как вам новички "Краснодара"?

Владимир Быстров: Мне Кабелла не понравился. По крайней мере, по матчу с "Зенитом". На данный момент, он пока не усилил "Краснодар".

За счет чего "Краснодар" может обыграть "Порту"?

Владимир Быстров: Им просто надо показать свой футбол. Тогда будут шансы. Хотя я ожидал, что "Краснодар" будет играть в своей манере дома, а на выезде постарается поймать соперника на контратаках. Не получилось. И в этом заслуга "Порту".

Ощущение, что вы не слишком верите в "Краснодар" в ответном матче.

Владимир Быстров: Наоборот, я верю. Буду болеть за "Краснодар". Но шансов мало. Просто в Лиге чемпионов, неважно, квалификация это или групповой этап - в гостях всегда сложно играть. А особенно с таким опытным бойцом как "Порту". Посмотрим, что будет.