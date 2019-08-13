Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают готовиться к новому сезону. Во вторник завершился Кубок губернатора Челябинской области.

Титул в очной встрече разыграли команды, представляющие этот регион, - "Трактор" из Челябинска и "Металлург" из Магнитогорска. Счет был открыт только в конце второго периода, а в третьей 20-минутке "Трактор" забил еще дважды и выиграл - 3:0. Шайбы на счету Томаса, Подкорытова и Кручинина.

Таким образом челябинцы выиграли все три встречи на домашнем турнире и заняли первое место. "Магнитка" финишировала следом. Третье место досталось череповецкой "Северстали", которая в заключительный день в овертайме обыграла 3:2 объединенную сборную турнира. Столь необычная команда появилась на челябинском льду после того, как в последний момент на Урал не смог прилететь китайский "Куньлунь".