Что нужно знать иностранцам про молоко, кашу и хлеб

Информационный портал "Современный русский" начал новый проект, посвященный "аппетитным" русским словам и выражениям, "Вкус слова". В нем рассказывается об исконно русских фразеологизмах, устойчивых выражениях, пословицах и поговорках о еде, которые будут интересны как преподавателям РКИ, носителям языка, так и иностранным студентам, изучающим русский.

Большинство устойчивых выражений, посвященных еде, связано с крестьянским бытом. "Любовь к труду и сметливый ум позволяли людям увидеть закономерности, провести аналогии и закрепить их в языке с помощью меткого слова", - пишет руководитель проекта "Современный русский" Тамара Скок. Лингвист выделяет основные продукты, на которых держится "вкусная" лексика.

Масло и молоко

"На молоке ставили тесто, заводили блины, варили кисель… Если в хозяйстве есть корова, семья не пропадет. Потому и выражение "Молочные реки, кисельные берега" стало символом достатка, изобилия и даже частью волшебного пейзажа в русских народных сказках", - объясняет Скок.

О человеке, живущем легко, безбедно и сыто говорят: "Как сыр в масле катается".

При удачном раскладе скажут: "Дела идут как по маслу".

Самый популярный в русском языке пример тавтологии, неудачного повтора, преизбытка чего-либо: "Масло масляное".

Каша

"Прямое значение выражения "Кашу маслом не испортишь!" понятно: масло сдабривает кашу, улучшает ее вкус. В переносном же значении так говорят о каком-то ингредиенте, элементе, присутствие, наличие которого только улучшит дело", - комментирует руководитель проекта "Современный русский". Каша на Руси занимала наиважнейшее место в рационе.

"Каша - мать наша", она насыщает, дает энергию.

Про слабого и худосочного человека говорят: "Мало каши ел".

Пощупают мускулатуру у такого "силача" и с усмешкой скажут: "Манная каша!"

Про человека, неразборчиво говорящего: "У него каша во рту".

А кто плохо соображает: "У него каша в голове".

Хлеб

И, наконец, самый главный продукт на нашем столе. "Хлеб - всему голова", - так до сих пор говорят у нас за столом. Без хлеба никуда: сытости не будет.

"На чужой каравай рот не разевай", - советуют тому, кто хочет чужого. К слову, целиком пословица такая: "На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай".

"Отрезанный ломоть" - это тот, кто окончательно ушел из дома. Например, про девушку, которая вышла замуж.

"Если в дом пришли гости и застали хозяев за столом, они обязательно скажут: "Хлеб да соль!", потому что это традиционное в России пожелание добра, достатка, хорошего аппетита.

У студентов нередко бывают проблемы с деньгами, когда буквально приходится "сидеть на хлебе и воде", обходясь минимальным количеством недорогих продуктов, или, как еще говорят, "перебиваться с хлеба на квас", рассказывает Скок.