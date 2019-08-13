Дизайнеры Givenchy извинились перед КНР за некорректные футболки

Французский модный дом Givenchy извинился перед Пекином за некорректные футболки.

Напомним, в продажу поступила одежда, на которой города Макао и Гонконг, имеющие статус специальных административных районов КНР, были отмечены как независимые страны.

За футболки пришлось извиняться и представителям Versace. В официальном сообщении подчеркивается, что бренд "уважает и поддерживает суверенитет Китая и его территориальную целостность".

В Givenchy также признали ошибку и пообещали отозвать со всех рынков вещи с некорректным дизайном. Отметим, что из-за скандала китайская актриса Ян Ми отказалась от сотрудничества с Versace.