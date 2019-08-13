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13.08.2019 19:48
Рубрика: Экономика

Доллар опустился ниже 65 рублей

Текст: Юлия Кривошапко

Рубль вечером 13 июля ускорил рост на фоне подъема нефтяных котировок и новостей о торговых взаимоотношениях США и Китая. Доллар на торгах Московской биржи опускался до 64,9 рубля, евро - до 72,5. Обе иностранные валюты обновили минимумы к рублю с начала августа.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Курс рубля подошел к важному рубежу

Позитив рынкам принесла информация о том, что раунд новых пошлин на китайские товары со стороны США может быть отложен до 15 декабря. Также в заявлениях американских представителей прозвучали тезисы о том, что некоторые китайские товары могут быть исключены из планируемого увеличения пошлин. Этот информационный фон благотворно повлиял на рыночные настроения, ожидания сентябрьских торговых переговоров, вероятно, начнут укрепляться, отмечает Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".

Нефть на этом фоне восстановилась до отметок 60 долларов за баррель, вдохновив на рост курс рубля.

Настроение российской валюте не испортили даже события в Аргентине и затронувшие развивающиеся рынки, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

В понедельник аргентинский песо рухнул почти на треть по итогам праймериз, на которых действующих президент страны Маурисио Макри потерпел поражение от оппозиционного кандидата в президенты Альберто Фернандеса. Индекс Merval - ключевой показатель фондовой биржи Буэнос-Айреса - просел почти на 38 процентов. Но рубль оказался устойчив к этому "шуму", констатирует Мильчакова.

"В краткосрочной перспективе, если рыночный оптимизм будет умеренно восстанавливаться, можно ожидать движения курса национальной валюты в диапазоне 64,8-65,7 рубля за доллар", - прогнозирует Антон Покатович.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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