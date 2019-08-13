Работники старшего возраста остаются востребованными на рынке труда, их ожидания по зарплате за год остались на прежнем уровне, сообщили "РГ" в Superjob.

Когда год назад обсуждалось повышение пенсионного возраста, были опасения, что предпенсионеры попадут в группу риска - работодатели будут "выдавливать" их под любыми предлогами, чтобы омолодить кадры и избавиться от балласта до введения повышенной ответственности за увольнения этой категории работников. Но этого не произошло. Ситуация на рынке труда стабильная, в кадровых агентствах не отмечают притока "возрастных" соискателей.

"Первая волна "отложенных" пенсионеров немногочисленна: отсрочка выхода на пенсию для них составляет лишь полгода-год, - пояснила "РГ" руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. - Доля резюме соискателей предпенсионного возраста не изменилась, примерно 4-5 процента от общего числа".

Никаких тревожных тенденций на рынке труда эксперты не прогнозируют. "Период введения реформы совпал со временем выхода на рынок труда немногочисленного поколения рожденных в середине 90-х годов. Поэтому отложенный выход на пенсию, по сути, компенсирует нехватку молодых кадров, - считает Голованова. - Более того, сегодня компании не только не выводят из кадрового состава предпенсионеров, но и повернулись в сторону пенсионеров. По нашим данным, компаний, принимающих на работу пенсионеров, стало больше".

Что касается ожиданий по зарплате, и тут никакой дискриминации не просматривается. Например, средние зарплатные ожидания для бухгалтера составляют 60 тыс. рублей (для Москвы). "Это примерно тот же уровень для специалистов с высшим образованием, что и год назад. Хотя специалисты востребованных профессий знают себе цену и указывают зарплату "в рынке": сказывается отсутствие конкуренции со стороны молодых специалистов", - отметила эксперт.