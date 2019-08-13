Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила реформировать 223-й федеральный закон о закупках госкомпаний. Ведомство не устраивает низкая конкуренция и отсутствие четких правил в этой сфере.

Закупки у единственного поставщика по 223-ФЗ не ограничены, а это снижает конкуренцию, считают в ФАС. Фото: РИА Новости

Для разработки поправок создадут рабочую группу из представителей минфина и экспертов, сообщили "РГ" в пресс-службе ФАС.

В 2018 году на участие в закупках по 223-му закону в среднем подавалось не больше 1,64 заявки. При этом сумма заключенных договоров превысила 16,7 триллиона рублей. В ФАС считают, что средства тратятся неэффективно. "То, что происходит в системе закупок в рамках 223-ФЗ, противоречит интересам экономического развития нашей страны", - говорит замруководителя антимонопольной службы Михаил Евраев.

В числе основных проблем в ФАС называют неограниченное право заказчиков осуществлять закупки у единственного поставщика, отсутствие единых требований к участникам и составу закупок, порядку оценки заявок, возможность менять условия договора. По мнению антимонопольной службы, появление четких правил для проведения закупок в рамках 223-го закона позволит внедрить в эту сферу механизмы здоровой конкуренции и снизить издержки

По статистике минфина, конкуренция в рамках 223-го закона, который регулирует закупки госкомпаний и естественных монополий, действительно ниже, чем в рамках 44-го закона, определяющего "правила игры" для госведомств, отмечает руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. "Однако, если мы пойдем по пути формального увеличения числа поставщиков, это не приведет ни к чему хорошему", - указывает собеседник "РГ".

Для разных категорий закупок должны быть предусмотрены разные стратегии взаимодействия с поставщиками. Конкуренцию нельзя возводить в абсолют. Она должна быть разумной, подчеркивает Сухадольский.

То же самое с более детальной регламентацией закупок госкомпаниями. "Цели заказчиков, работающих в рамках 223-го закона, могут сильно отличаться: у одних, например, это обеспечение экономической прибыли, у других - безопасности строящихся объектов. Эти моменты должны учитываться, - уверен эксперт. - Нужно определиться, какую систему мы хотим иметь на выходе: формально отвечающую признакам эффективности или действительно такую".

Кирилл Кузнецов, руководитель Центра эффективных закупок Tendery.ru, считает правильным разделить заказчиков минимум на две категории: на бюджетные учреждения, естественные монополии и на тех, кто работает в условиях конкуренции, в том числе международной - это, в первую очередь, компании с госучастием. Для вторых должны быть лишь общие правила. А вот для остальных правила можно сближать с теми, которые действуют в контрактной системе, поясняет Кузнецов. "В целом, закон, конечно, менять нужно, хотя бы потому, что он, по итогам многочисленных правок, стал напоминать лоскутное одеяло, без следов системности в подходах. Многие правки обосновывались теоретически, а их экономический эффект, если и просчитывался, то очень поверхностно", - заключает эксперт.