Фильм Кантемира Балагова "Дылда" отобран на фестивали в Нью-Йорк и Торонто

Сегодня один из крупнейших в мире 44-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), который в этом году пройдет с 5 по 15 сентября, огласил обещанные ранее дополнения в программе.

Разговоры о том, что в Торонто поедет фильм Кантемира Балагова "Дылда" подтвердились. Напомним, что и ранее проекты продюсера Александра Роднянского попадали в программы TIFF. Речь о "Дуэлянте" Алексея Мизгирева и о картинах Андрея Звягинцева. Причем Звягинцев попадал в такую престижную секцию кинофестиваля, как "Мастера".

"Дылда" же попала в программу "Мировое современное кино", где в этом году представлены работы из 28 стран. Имя Кантемира Балагова в списке рядом с такими режиссерами, как Гаэль Гарсиа Берналь (режиссерский дебют известного актера), Ладж Ли, Надав Лапид, Мати Диоп и другими. Некоторые работы этих талантов уже успели получить оценки первых зрителей на фестивалях в Берлине, Каннах, Локарно и других в этом году.

Примерно за неделю до известия о Торонто пришла новость о том, что фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского будет показан на 57-м кинофестивале в Нью-Йорке (New York Film Festival). Фестиваль в Нью-Йорке проводится каждую осень с 1963 года. В этом году в программу фестиваля, которая называется Main Slate, отобрано 29 фильмов из 17 стран. Вместе с "Дылдой" Кантемира Балагова будут показаны лауреаты 72-го Каннского фестиваля - "Паразиты" Пон Чжун Хо (Золотая пальмовая ветвь), "Атлантика" Мати Диоп (Гран-при), "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма (Лучший сценарий), "Боль и слава" Педро Альмодовара (Приз за лучшую мужскую роль Антонио Бандерасу), "Козодои" Клебера Мендонсы Фильо и Жулиано Дорнеля (Приз Жюри), "Молодой Ахмед" братьев Дарденн (Приз за режиссуру), "И придет огонь" Оливера Лаше ("Особый взгляд", Приз Жюри), "Свобода" Альберта Серра ("Особый взгляд", Специальный приз жюри). Все названные картины также едут в Торонто, но участвовать будут в разных программах TIFF.

Фестиваль в Нью-Йорке в этом году более всего привлекает к себе внимание тем, что именно на нем состоится премьера нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец", на производство которого не поскупился сетевой гигант "Netflix". Для Балагова быть в такой компании многое означает - это можно предположить, даже не спрашивая молодого режиссера, который представляет на суд международной публики свой второй полнометражный фильм. Тем более, что наши фильмы на фестиваль в Нью-Йорке практически не попадают.

Кстати

В той же программе "Мировое современное кино" - фильм "Марьям" режиссера Шарипы Уразбаевой и продюсера Анны Качко. Ранее "РГ" писала о том, что это - единственный полнометражный фильм из России и Казахстана, который вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля в Локарно. Этот фестиваль только проходит, и первый показ фильма намечен на 16 августа.

"Секция "Современное мировое кино" (Contemporary World Cinema), в которую вошел фильм "Марьям", показывает лучшее современное кино со всех уголков света с уклоном артхаусные фильмы. Я восхищаюсь тем, как Шарипа Уразбаева рассказывает историю, и считаю фильм очень глубоким и мощным. Я знаю, что наши зрители со мной согласятся", делится впечатлениями главный отборщик программы Дорота Лех.