ФРС США нашла новый инструмент борьбы со спадом в экономике

Инструмент, о котором идет речь, известен как антициклический буфер капитала. Он позволяет ФРС требовать, чтобы банки держали больше поглощающего убытки капитала, если экономика демонстрирует признаки перегрева, или меньше капитала в плохие экономические времена. Буфер применяется к банкам с активами более 250 миллиардов долларов, включая такие компании, как JPMorgan, Bank of America и Citigroup. ФРС до сих пор не использовала этот инструмент, одобренный в 2016 году.

Фактически речь об управлении объемами обязательных резервов банков в ФРС: настраивая их, регулятор может оказывать либо стимулирующее, либо балансирующее воздействие на экономический рост, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

С одной стороны, экономика США далека от критически негативных тенденций и остается на стабильной траектории роста, говорит он. Такое положение вещей могло бы выступать фактором в пользу увеличения буфера для формирования "запаса" на ту перспективу, когда экономика будет демонстрировать реальное ухудшение.

С другой стороны, некоторые макроэкономические индикаторы в США начинают сигнализировать, хотя и не на постоянной основе, о том, что давление на экономику нарастает, указывает Покатович. На сегодняшний день, когда США и Китай (две крупнейшие экономики мира) находятся в состоянии весьма жесткого торгового конфликта, сложно определить точную перспективу, когда, например, американская экономика в полной мере ощутит на себе негатив от политики торгового протекционизма и перейдет к замедлению роста, отмечает аналитик.

Главный негатив для мировой экономики - это торговая война между США и Китаем

Пока что риски глобальной рецессии растут, а признаков разворота в мировой экономике по-прежнему не видно, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Надежды на восстановление мировой экономики, которое ожидалось МВФ и другими организациями в 2020 году, постепенно тают. В США, где текущие темпы роста реального ВВП в годовом сопоставлении составляют 1,8 процента (чуть ниже долгосрочного тренда), существует риск дальнейшего замедления экономического роста, предупреждает Маккиннон.

По оценке Покатовича, высока вероятность наступления рецессии в США уже в 2021 году. Если события в торговой войне будут развиваться по пессимистичному сценарию и мир столкнется с рецессией в США, большинство развивающихся рынков, включая российский, окажутся под масштабным давлением, подчеркивает эксперт.

Тем не менее, если к 2021 году России удастся как удержать свою высокую макроэкономическую стабильность, так и перезапустить экономический рост, то давление внешних факторов на российские рынки может остаться на повышенных уровнях, но далеких от кризисного, полагает Покатович. Но такой вектор развития событий вероятен лишь без реализации масштабных специфических для России рисков - например, ужесточения санкций, уточняет аналитик.