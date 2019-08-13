ФСИН сможет запрещать въезд в Россию осужденным иностранцам

Министерство юстиции России подготовило пакет проектов, прописывающих процедуру принятия Федеральной службой исполнения наказаний решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина на территории нашей страны. Новые полномочия тюремное ведомство получит с 1 января будущего года.

В списки нежелательных персон с подачи ФСИН будут попадать осужденные иностранцы, отбывшие свой срок. Если гражданин другой страны официально признан нежеланным гостем, дорога в Россию ему будет закрыта. Если он находится на территории нашей страны, его вышлют. Если попытается приехать, развернут на границе. Как поясняют эксперты, в первую очередь распрощаться с нашей страной придется тем бывшим заключенным из иностранцев, кто совершил умышленные преступления.

Как сообщили вчера "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний, по последним данным, в местах лишения свободы находились 24 тысячи 358 иностранных граждан. По данным экспертов, большинство из них приехали из ближнего зарубежья. Но немало и представителей дальней заграницы. В советские годы для иностранных граждан существовала специальная колония, но и приезжих заключенных было немного. Сейчас от той практики отказались. Так что в одном отряде может оказаться и коренной дальневосточник, и житель Китая.

Например, в исправительной колонии строгого режима №33 Приморского края недавно начал работу кружок по изучению китайского языка. Уроки ведет осужденный из Китая.

"Будучи на свободе, он занимался преподаванием, а находясь в местах лишения свободы, осужденный выучил русский язык, окончил общеобразовательную школу и стал обучать родному языку всех желающих осужденных", - рассказывают в тюремном ведомстве.

Сегодня иностранцы составляют примерно пять процентов от всех осужденных в колониях

Как сообщается, в планах администрации не останавливаться на достигнутом и открыть кружки по изучению узбекского и азербайджанского языков. Однако среди осужденных иностранцев немало и тех, кто доставляет администрации неприятности и, скорее всего, не будет вести законопослушную жизнь на воле.

Исследования, проведенные не так давно, показали, что чаще всего иностранные граждане попадают в российские тюрьмы за незаконные операции с наркотиками. Около пяти тысяч иностранцев отбывают наказание за убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, почти четыре тысячи сидят за разбой или грабеж, примерно две тысячи отбывают наказание за кражи. Еще около полутора тысяч иностранных граждан попали в колонии за изнасилования.

Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Советом по правам человека при президенте России направила главе государства предложения по снижению числа арестованных. Одна из прозвучавших идей: ввести принудительную высылку за пределы Российской Федерации в отношении иностранных граждан в качестве нового вида уголовного наказания, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо в качестве иной меры уголовно-правового воздействия.