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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе главный российский фестиваль музыки и технологий соберет лучших деятелей электронно-танцевального жанра, а самый высокий в стране опен-эйр представит передовиков отечественного рока и рэпа.
Фестиваль Alfa Future People. Фото: агентство Future Communications

Кто играет: Apashe, Knife Party, Borgore, Aphrodite, Cesqeaux, Alison Wonderland, Don Diablo, Ferry Corsten, Ame, Alex Niggemann, Ashley Wallbridge, Sean Tyas и др.

Что играет: Хаус, транс, drum'n'bass.

Почему идти: Фестиваль Alfa Future People в этом году представляет запредельный (в понимании любителей танцевальной электроники) лайн-ап. Тут вам и брюссельский хитмейкер Apashe, и популяризатор жанра drum'n'bass Aphrodite, и EDM-прима Alison Wonderland, и культовый диджей Ferry Corsten, и патриарх тек-хауса Ame, и авторы крупнейших транс-хитов десятилетия Ashley Wallbridge и Sean Tyas - несколько десятков артистов выступят на огромном поле неподалеку от поселка Большое Козино Нижегородской области. В этом году к традиционным сценам Main, Bass, Techno и Live добавятся две новые - Deep и Trance, кроме того станет больше немузыкальных активностей. Похоже, к своему первому юбилею AFP побьет все рекорды и по количеству зрителей - в этом году на фестивале ожидается более 50 тысяч человек.

Где, когда, сколько: Большое Козино (Нижегородская область);16 - 18 августа; 4 000 - 20 000 руб.

Фестиваль Live Summer Fest. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Кто играет: "Ленинград", "Сплин", Little Big, "Хлеб", BrainStorm и др.

Что играет: Рок, поп, рэп, электроника.

Почему идти: Устроители фестиваля Live Fest Summer вновь составили отличный саундтрек для трехдневного уикэнда на курорте "Роза Хутор". На высоте 960 м над уровнем моря The Hatters смешают и взболтают панк с романсом, арт-формация Little Big продемонстрируют синтетический дар, "Сплин" выдаст очередную порцию гибельно-обаятельных песен, а неизменный enfant terrible русского рока Сергей Шнуров совершит очередную "последнюю гастроль" группировки "Ленинград".

Где, когда, сколько: Курорт "Роза Хутор" (Сочи); 16 - 18 августа; 2 300 -12 000 руб.

You Me at Six. Фото: агенство POP FARM

Кто играет: Группа You Me at Six.

Что играет: Поп-панк.

Почему идти: Для группы, играющей поп-панк, You Me at Six удивительно пытливы: круг их интересов простирается от электроники до тяжелого гитарного диско, поэтому не надо сажать английский коллектив в один вольер к Blink-182. Когда обычные батарейки уже не работают, You Me at Six выбиваются вперед за счет умения детализировать, освежать процесс и подбавлять виньеток. Одним словом, эти ребята не дураки. Хотя похожи, конечно.

Где, когда, сколько: Клуб "Агломерат"; 15 августа; 2 000 - 3 500 руб.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Гид-парк
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