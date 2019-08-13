Гибралтар отпустит иранский танкер Grace 1 к вечеру 13 августа

Гибралтар освободит иранский танкер Grace 1 к вечеру вторника. Об этом сообщает иранское информационное агентство FARS со ссылкой на официальных представителей британской заморской территории.

Ранее во вторник заместитель руководителя Организации портов и судоходства Ирана Джалил Ислами заявлял, что танкер, задержанный британской стороной в проливе Гибралтар 4 июля, будет освобожден в ближайшее время.

Власти Гибралтара арестовали Grace 1 по подозрению в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. Капитан судна, старший помощник и еще двое членов экипажа были задержаны и пробудут под стражей до 15 августа.