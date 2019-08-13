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iPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось

Текст:   Богдан Бобров
13.08.2019,  
13:30
Фото: Underwater Hunters/YouTube Фото: Underwater Hunters/YouTube
Фото: Underwater Hunters/YouTube

На YouTube есть канал Underwater Hunters, который ведут дайверы. На нем они рассказывают, какие вещи можно найти на дне различных водоемов.

Сотрудник одного из парков водных видов спорта в Великобритании неудачно уронил в воду свой iPhone X. Дайверы, приехавшие два дня спустя, провели "спасательную операцию" и достали гаджет из водного плена. Удивительно, но устройство не испортилось и полностью сохранило свою функциональность.

Примечательно, что в течение длительного времени телефон продолжал принимать вызовы даже на дне озера.

Стоит отметить, что согласно официальным данным, iPhone X имеет степень защиты от воды IP67. Это означает, что он способен выдержать погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут. Как видно из видео, продукция Apple в реальных условиях может показать и лучший результат. Несмотря на это, если бы со смартфоном что-то случилось - вряд ли это можно было бы отнести к гарантийному случаю, поэтому со своим девайсом лучше не повторять подобный опыт.

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