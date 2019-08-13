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Как воруют пенсионные накопления
"Четыре года назад я решила перевести свои накопления из государственного Пенсионного фонда в негосударственный - ВТБ Пенсионный фонд. Договор о переводе средств был заключен 30 декабря 2015 года. Спустя некоторое время в справке, заказанной мной через личный кабинет на сайте ПФР, я увидела, что мои накопления находятся в другом НПФ - "Лукойл-Гарант", - рассказала моя коллега Татьяна Ефимова.

Детективная история, в которую попала не только она, но и тысячи будущих пенсионеров, повторяется как под копирку. "Выясняя, каким образом деньги ушли не туда, в телефонном разговоре с сотрудниками ПФР я узнала, что на следующий (!) день после подачи первого заявления я якобы подала другое - уже о переводе накоплений в "Лукойл-Гарант", - говорит коллега.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По действующему закону гражданину не возбраняется "передумать" и принять иное решение, отправив в Пенсионный фонд заявление, аннулирующее действие предыдущего. Этим-то и пользуются мошенники, "стряпая" такие фальшивые переводы. Откуда они берут личные данные граждан - отдельный разговор. Но факт остается фактом: уже много лет накопления граждан "гуляют" туда-сюда, из фонда в фонд. И чтобы вернуть их на "место", нужно приложить массу усилий.

Моя коллега пошла логичным путем: она добилась, чтобы "Лукойл-Гарант" прислал ей копию якобы ее заявления. И убедилась: оно фальшивое. "Подпись не моя, и даже мой адрес и мобильный телефон не соответствовали действительным", - рассказала Татьяна. Дальше она написала заявление в прокуратуру Москвы, потом в Генпрокуратуру, а те явно не торопятся отвечать.

Впрочем, единственный на сегодня действенный вариант - это добиваться возвращения своих средств через суд. Немало людей этот длинный и требующий адского терпения, затрат сил и времени путь уже прошли. Но happy end на самом деле празднуют не многие.

Москвичка Вера Кузьмина сейчас уже на конечном этапе "погони за накоплениями". А начиналось все примерно так же, как у моей коллеги. Два года назад, решив проверить свои данные на сайте госуслуг, она увидела, что ее накопления странным образом переместились из государственного Пенсионного фонда в негосударственный с многообещающим названием "Будущее". При этом никаких заявлений на перевод Вера не писала.

Обратившись в НПФ за объяснениями, Вера получила приглашение прийти на личную встречу в офис. А там сотрудники фонда... сделали ей интересное предложение: заплатить "отступные" - 70 тысяч рублей, при условии, что Вера не подаст в суд и оставит накопления у них. "Причем таких, как я, у "Будущего" было много, - говорит Вера. - У говоривших со мной лежала на столе тетрадка с фамилиями и суммами "отступных", и у многих, как я увидела, эти суммы были куда больше моей".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Вера, юрист по образованию, отказалась "дружить" с фондом-обманщиком. И начала собирать документы, чтобы обратиться в суд. Со всеми переписками, отписками и проволочками процесс занял 7-8 месяцев.

От НПФ Вера добилась копии договора (там, как у всех обманутых, стояла чужая подпись). От ПФР запросила якобы свое заявление на перевод средств, там тоже была чужая подпись, заверенная нотариусом из Московской области. Маленькое расследование показало: нотариус заявление не заверял, что письменно подтвердила Московская областная нотариальная палата. Все эти документы Вера приложила к исковому заявлению. Она говорит, что ей повезло. В Мещанском суде (иск подается в районе, где зарегистрирована организация-ответчик, в данном случае - НПФ "Будущее") дела, подобные Вериному, рассматриваются чуть ли не ежедневно. Судья, по ее словам, уже "набила руку". По иску Кузьминой решение в ее пользу было принято уже на втором заседании. А вот "собратьям" Веры по несчастью из других регионов приходилось приезжать в Москву по многу раз. "Думаю, у многих заканчивалось терпение, и они сходили с дистанции", - говорит Вера.

Решение суда было однозначным: в течение 30 дней фонд "Будущее" должен возвратить в ПФР на счет Веры всю сумму по иску, а также деньги, потраченные на услуги адвоката и государственную пошлину.

"Я сделала одну ошибку, - признается Вера. - Я не вписала в исковое заявление требование о возвращении инвестиционного дохода. И теперь, похоже, мне предстоит еще одна судебная тяжба".

Дело в том, что по действующему закону перевод накоплений из одного фонда в другой без потери инвестдохода возможен только один раз в пять лет. Если клиент решает перевести деньги раньше, этот доход он теряет (он остается в распоряжении покидаемого фонда). Такой порядок вводился вроде бы из лучших побуждений: он в какой-то мере гарантировал НПФ предсказуемость и стабильность финансовых поступлений от граждан. Но в итоге схема оказалась с подвохом: организуя мошеннические переводы, фонды элементарно "зарабатывали" из ничего, лишая клиентов дохода и присваивая эти суммы себе.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В случае с Верой вышло совсем интересно: когда ее накопления перекочевали в "Будущее", инвестдоход остался в ПФР. Но когда основная сумма накоплений вернется в государственный фонд по решению суда, инвестдоход к ней не прибавится. "Клиент должен доказать, что потерял средства", - такова суть пространного ответа, полученного Верой из ПФР.

Правда, когда материал уже был готов к печати, случилась неожиданность:Вере позвонили из ПФР и пообещали "решить" ее вопрос и вернуть инвестдоход в сентябре. Можно только гадать, почему фонд внезапно сменил гнев на милость. Возможно, потому, что проблемой заинтересовался президент, и с августа прокуратура начала активные проверки в НПФ.

"Но дело не только во мне. Если в ситуацию, подобную моей, попадают миллионы людей, значит, что-то не то с законом,- говорит Вера. - Поэтому я буду готовить новый иск, чтобы потом рассказать на своем примере, как можно отстоять свои права и вернуть свои средства".

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