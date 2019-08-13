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13.08.2019 14:16
Рубрика: В мире

Видео: кенгуру и вомбаты резвятся в заснеженной Австралии

Текст: Николай Грищенко

В Австралии жителю Сиднея Стивену Гренфеллу удалось снять на видео стаю резвящихся на заснеженном поле кенгуру. Животные не обращая внимание на холод и снег весело перепрыгивают через сугробы. На другом ролике видно идущего по дороге вомбату, который попадает затем в сугроб.

Фото: Instagram/juniel85
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Как сообщает портал news.com.au, снег впервые за 35 лет выпал на юго-восточном побережье Австралии. Температура воздуха опустилась на десять градусов. Циклон дошел до Нового Южного Уэльса, Виктории и даже Квинсленда.

В минувшие выходные спасательные службы получили 1167 запросов о помощи.

Спасателям пришлось выручать даже машину полицейских которая столкнулась с тремя автомобилями, хотя ехала по дороге со скоростью 30 километров в час. Всего на заснеженной трассе произошло восемь автомобильных аварий, а пять машин застряли в снежных заносах.

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