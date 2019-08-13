Видео: кенгуру и вомбаты резвятся в заснеженной Австралии

В Австралии жителю Сиднея Стивену Гренфеллу удалось снять на видео стаю резвящихся на заснеженном поле кенгуру. Животные не обращая внимание на холод и снег весело перепрыгивают через сугробы. На другом ролике видно идущего по дороге вомбату, который попадает затем в сугроб.

Как сообщает портал news.com.au, снег впервые за 35 лет выпал на юго-восточном побережье Австралии. Температура воздуха опустилась на десять градусов. Циклон дошел до Нового Южного Уэльса, Виктории и даже Квинсленда.

В минувшие выходные спасательные службы получили 1167 запросов о помощи.

Спасателям пришлось выручать даже машину полицейских которая столкнулась с тремя автомобилями, хотя ехала по дороге со скоростью 30 километров в час. Всего на заснеженной трассе произошло восемь автомобильных аварий, а пять машин застряли в снежных заносах.