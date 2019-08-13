Китайский лайнер вернулся в Нью-Йорк из-за отвалившейся при взлете детали

Boeing-777 авиакомпании China Eastern был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за обнаруженной после взлета технической неполадки, передает РИА Новости. У самолета отвалилась деталь крыла - пластина покрытия интерцептора - механизма, который уменьшает подъемную силу крыла и увеличивает сопротивление воздуха.

Лайнер направлялся по маршруту Нью-Йорк - Шанхай и был вынужден вернуться в аэропорт вылета через 2.5 часа, когда сделал несколько кругов, чтобы сжечь топливо для менее рискованной посадки.

Сообщается, что приземление произошло успешно, никто из 300 находившихся на борту пассажиров не пострадал.