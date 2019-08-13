Ласицкене и Шубенков вошли в состав сборной Европы на матч против США

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова вошли в состав сборной Европы на матчевую встречу с командой США, которая пройдет 9-10 сентября в Минске.

Об этом сообщил член совета Европейской легкоатлетической ассоциации Мартон Гулай.

Напомним, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту Ласицкене является обладателем лучшего сезона в мире (2,06 м). Серебряный призер ЧЕ-2017 и ЧМ-2018 в беге на 110 м с барьерами Шубенков владеет вторым результатом сезона в Европе и четвертым в мире (13,22 секунды). Серебряный призер зимнего ЧМ-2018 в прыжках с шестом Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый в Европе (4,86 м).

В матчевой встрече в каждом виде программы выступят по четыре атлета от каждой команды. В составе Европы уже 152 человека.