Лукашенко высказал претензии правоохранительным органам

Результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей стали дополнительным поводом для проведения Александром Лукашенко совещания с правоохранительной системой страны. Об этом он заявил 13 августа в ходе рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, передает источник в администрации президента.

Белорусский руководитель назвал "разнузданностью правоохранительных органов" ситуацию, в результате которой инженера лишили свободы на четыре года, а затем отпустили за недоказанностью вины.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор и держать его в четырех стенах четыре года?", - возмутился глава государства, добавив, что будет разбираться с генеральным прокурором, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона. "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", - расставил приоритеты Лукашенко.

В ходе рабочей встречи президент поинтересовался у Носкевича итогами работы правоохранительной структуры, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел. Председатель СК сообщил, что в январе-июле текущего года в стране был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел", - уточнил он.

В январе-июле на рассмотрении у следователей находилось почти на четыре процента больше заявлений о преступлениях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 12,3% возросло число находившихся в производстве уголовных дел - с 75 тысяч до 84,2. При этом на 3,5% выросло и количество завершенных уголовных дел - с 27,7 тысяч до 28,6 тысяч. К уголовной ответственности по делам, переданным прокурору для направления в суд, привлечено 25,9 тысяч обвиняемых, что на 1,8% больше, чем в 2018 году.

Оценивая качество следствия, руководитель СК доложил президенту, что количество решений реабилитирующего характера, принятых судами, а также на стадии досудебного производства, остается "примерно на прежнем уровне". Более чем на 16 процентов сократилось число требований прокуроров об устранении нарушений законодательства, допущенных во время предварительного следствия. В то же время для дополнительного расследования прокуроры возвратили 427 уголовных дел. Это, констатировал Носкевич, на 76 больше, чем в прошлом году. Кроме того, добавил он, возросло и число частных определений суда о нарушениях закона при предварительном следствии.

Благодаря принимаемым мерам по обеспечению своевременности предварительного расследования половина уголовных дел окончена в сокращенный срок - до одного месяца, а "уровень возмещаемости ущерба вырос и составил почти 60%", - добавил руководитель СК.