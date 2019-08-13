Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в стартовом матче турнира категории Premier 5 в Цинциннати. Ее поединок против американки Элисон Риске длился почти два часа и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Шарапова из-за травмы плеча в этом сезоне пропустила уже пять месяцев. Здоровье помешало ей нормально выступить на Уимблдоне, и теперь все усилия направлены на подготовку к US Open. На прошлой неделе на турнире в Торонто Мария уступила эстонке Анетт Контавейт уже в первом круге. Так что сделать хотя бы один шажок вперед в Цинциннати россиянке было важно психологически.

- Я все время повторяю различные упражнения и сейчас чувствую себя несколько лучше в плане скорости и силы руки. Я проделала большую работу над плечом, - призналась Шарапова на пресс-конференции. Во втором круге Мария сыграет с австралийкой Эшли Барти.