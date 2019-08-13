"Матч ТВ" не показал ответную игру "Порту" - "Краснодар"

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиг и чемпионов "Порту" - "Краснодар" не был показан по каналу "Матч ТВ".

Запланированная трансляция сорвалась в последний момент. Вместо матча на экранах появилось сообщение о том, что по независящим от телеканала причинам матч не может быть показан. Вместо него была организована трансляция матча "Аякс" - "ПАОК".

Как стало известно, самой вероятной причиной срыва трансляции явились финансовые требования португальской стороны. Переговоры продолжались до последнего момента, но так и не увенчались успехом.