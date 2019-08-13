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13.08.2019 14:20
Рубрика: Власть

Медведев поручил ВЭБ.РФ активнее сотрудничать с Минстроем

Текст: Владимир Кузьмин
Для обновления общественного транспорта в городах госкорпорация "ВЭБ.РФ" намерена просить у председателя правительства средства из Фонда национального благосостояния.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Глава правительства на встрече с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым обсудил вопросы участия института развития в поддержке инвестиционных проектов в сфере градостроительства и развития городской среды. Он вспомнил, как недавно в Туле общался с архитекторами и представителями строительной отрасли о развитии городских пространств. В госкорпорации с приходом нового руководства это направление работы сделали одним из приоритетных, вкладывая не только финансовые ресурсы, но и интеллектуальные.

Новое законодательство по "ВЭБ.РФ" в части функций и координации работы позволяет институту развития совершенно иначе подходить к вопросам городского развития, сказал его руководитель. Госкорпорация определила 100 городов страны, чьи команды по управлению городской экономикой пройдут обучение. "Отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из этой сотни, - добавил Шувалов. - Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах. А это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В рамках так называемых бизнес-миссий в различных городах команды "ВЭБ.РФ" проверяют предлагаемые местными властями городские проекты. "И затем наши бизнес-подразделения эти проекты берут в разработку, - объяснил Игорь Шувалов механизм работы. - Мы договариваемся, что в течение определенного времени будут подписаны кредитные соглашения, для того чтобы проект пошел". Такие соглашения уже готовятся с Ульяновском и Нижним Новгородом.

"В целом работа идет очень интересно, слаженно", - заверил глава госкорпорации. При этом выстроено активное взаимодействие с министерством экономического развития, которое тоже занимается вопросами урбанистики и городского развития. "А с министерством финансов мы, например, сейчас работаем по обновлению общественного городского транспорта при партнерстве с такими крупными организациями, как Трансмашхолдинг и "Синара", - рассказал Шувалов. Для распространения проекта на большее количество городов институт развития намерен просить у премьер-министра поддержки, чтобы задействовать средства Фонда национального благосостояния.

О важности благоустройства городского пространства говорит тот факт, что эта тема интересует большое количество людей. "Мы понимаем, что люди, которые живут в городах - особенно не в столицах, даже не в столицах регионов, а в небольших городах, - хотят, чтобы их жизнь по комфорту хоть как-то приближалась к современной жизни в крупнейших городах нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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В советский период градостроительная политика не была идеальной, а когда не стало страны, вообще перестала работать, поскольку изменились требования и хозяйственные условия. Теперь необходимо создавать новую, готовить современные команды.

- Поэтому нужно помогать нашим регионам и отдельным городам формировать компетенции и набирать людей, которые готовы этим заниматься. Кто-то, конечно, может приехать и из столиц, но вообще нужно опираться на местные силы, готовить их, - считает премьер-министр.

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