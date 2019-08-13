Мяукающий как обычная кошка гепард попал на видео

Hey, you.— Justin E. Ray (@jray05) 8 августа 2019 г.
This is important.
Cheetahs don't roar, they meow like housecats. pic.twitter.com/N6F3ibUgcD
В Сети набирает популярность видео с двумя гепардами. Пользователи сразу обратили внимание на "странное поведение" одного из животных. Так, пока один хищник привычно рычит, другой - мяукает. Как обычная домашняя кошка.
Видео в Twitter выложил пользователь из Лос-Анджелеса Justin E. Ray.
Многие пользователи признались, что не подозревали о скрытых способностях хищника. Однако в комментариях им напомнили, что гепарды относятся к семейству кошачьих, поэтому и мяукать для них логично.
Впрочем, большинство пользователей видео с животными умилило.