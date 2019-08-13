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13.08.2019 05:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Мяукающий как обычная кошка гепард попал на видео

Текст: Оксана Грибанова

В Сети набирает популярность видео с двумя гепардами. Пользователи сразу обратили внимание на "странное поведение" одного из животных. Так, пока один хищник привычно рычит, другой - мяукает. Как обычная домашняя кошка.

Видео в Twitter выложил пользователь из Лос-Анджелеса Justin E. Ray.

Фото: pixabay.com
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Многие пользователи признались, что не подозревали о скрытых способностях хищника. Однако в комментариях им напомнили, что гепарды относятся к семейству кошачьих, поэтому и мяукать для них логично.

Впрочем, большинство пользователей видео с животными умилило.

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