Мяукающий как обычная кошка гепард попал на видео

Hey, you.

This is important.

Cheetahs don't roar, they meow like housecats. pic.twitter.com/N6F3ibUgcD — Justin E. Ray (@jray05) 8 августа 2019 г.

В Сети набирает популярность видео с двумя гепардами. Пользователи сразу обратили внимание на "странное поведение" одного из животных. Так, пока один хищник привычно рычит, другой - мяукает. Как обычная домашняя кошка.

Видео в Twitter выложил пользователь из Лос-Анджелеса Justin E. Ray.

Многие пользователи признались, что не подозревали о скрытых способностях хищника. Однако в комментариях им напомнили, что гепарды относятся к семейству кошачьих, поэтому и мяукать для них логично.

Впрочем, большинство пользователей видео с животными умилило.