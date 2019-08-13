Минтруд Беларуси озвучил данные по безработице

Если судить по официальной статистике, констатируют местные аналитики, динамика экономического развития Беларуси и интеграционные процессы в рамках Союзного государства дают свои устойчивые результаты и в социальной сфере. В частности, об этом можно судить и по устойчивой тенденции сокращения в стране уровня зарегистрированной безработицы.

Исходя из данных, представленных в Министерстве труда и социальной защиты, на 1 августа этот показатель составил 0,3 процента, снизившись по сравнению с прошлым годом на 0,1 процентного пункта. И если летом 2018 года в поисках работы было зарегистрировано около 17 тысяч человек, то в этом году эта цифра сократилась до 12 тысяч.

По-прежнему в почете спрос на рабочие профессии в стране, констатируют данные министерства. Он составляет в настоящее время 64,5 процента от общего числа вакансий. Наниматели предлагают в текущем году 90,5 тысяч свободных рабочих мест, что на 17,6 процента больше, чем год назад.

Что касается коэффициента напряженности на рынке труда, то на 1 августа он составил в республике 0,1 безработного на одну вакансию. При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях показатель составил 0,2, Гродненской и Минской областях - 0,1, а в столице РБ - 0,05 безработного на вакансию.

В министерстве уточнили, что в первом полугодии за содействием в трудоустройстве уже обратились 114,9 тысяч человек, из них на учет в качестве безработных были поставлены 57,5 тысяч человек. Кстати, за этот же период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 85,8 тысяч человек, из них 41,1 тысячи безработных. Кроме того, на обучение профессиям, востребованным на рынке труда, были направлены три тысячи человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 21,3 тысяч человек, а на новое место жительства и работы переселены 88 семей безработных.

Следует добавить, что по данным местных источников, в рамках реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы за истекший год на постоянную работу при содействии службы занятости трудоустроено 152,2 тысячи человек, или 75,4 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве. Еще 7,4 тысячи человек были отправлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.