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13.08.2019 19:36
Рубрика: Власть

Куба улучшит советское оружие

Москва поможет Гаване укрепить оборонку
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Стало известно, на какие цели будет потрачен солидный валютный кредит, предоставленный нашей страной Кубе в рамках оборонного взаимодействия двух государств. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук сообщил, что эти средства Гавана не собирается пускать на закупку техники и вооружения. Они пойдут на модернизацию кубинской оборонной промышленности.

- Все контракты подписаны. Полностью, на 38 миллионов все оформлено. В рамках той техники, которую мы ранее поставили, мы ее модернизируем, оказываем содействие по передаче компетенций, полномочий, чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы, - процитировал слова российского чиновника "Интерфакс".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Когда-то Куба была главным латиноамериканским партнером нашей страны. Мы, в том числе, активно помогали властям Гаваны создавать национальную армию, поставляли на остров практически всю оборонную номенклатуру - от автоматов и пулеметов до бронемашин и средств ПВО.

После развала СССР взаимодействие пошло на убыль. Но полностью не прекратилось. А в последние годы оборонные контакты России с Кубой стали активно восстанавливаться. Правда, такого потока боевой техники и вооружения, которые остров принимал из Москвы в советские времена, уже не существует. Но базовый арсенал кубинской армии по-прежнему составляют наши танки, авиация, ствольная артиллерия и зенитно-ракетные комплексы.

Начальнику Генштаба Валерию Герасимову показывали на Кубе бронетранспортеры БТР-70, где руками местных оборонщиков боевой модуль заменен танковой башней или башней от БМП-1

Многое из этой военной техники местная оборонка не раз самостоятельно модернизировала. Несколько лет назад начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову показывали на Кубе бронетранспортеры БТР-70, где боевой модуль заменен танковой башней или башней от БМП-1.

В местном варианте наша боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 оснащена 120-мм минометом. Военные грузовики "Урал" и "КрАЗ" стали платформами для артиллерийских систем калибра 100, 122 и 152 мм. А на зенитной установке "Шилка" к четырем штатным 23-миллиметровым пушкам добавились две зенитных ракеты "Игла".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Вполне возможно, что от таких усовершенствований кубинская армия только выиграла. Однако модернизированная чужими руками техника практически всегда уступает аналогичным образцам от ее создателей и производителей. К тому же любое вооружение морально устаревает. Поэтому вполне логичным выглядит решение властей Гаваны потратить полученный от Москвы 38-миллионный кредит на техническое и технологическое перевооружение своего оборонно-промышленного комплекса.

Можно предположить, что эта масштабная модернизация пройдет на Кубе не без помощи российских специалистов, тем более что опыта подобной работы нашим инженерам и техникам не занимать. К тому же это не подразумевает отказа от закупок арсенала российского производства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Северная и Центральная Америка Куба Правительство Минобороны Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)
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