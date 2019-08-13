Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее

Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.

Как сообщают австралийские СМИ, он успел убить одну женщину ударом в сердце, а через несколько десятков метров ранить другую в спину. Пострадавшая была доставлена в ближайший госпиталь и сейчас находится в стабильном состоянии.

Нападавшего до приезда полиции сумели обезвредить очевидцы происшествия, находившиеся в кафе неподалеку. Один мужчина ударил злоумышленника стулом и повалил на землю, а другой надел на его голову коробку из-под молока.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил озабоченность нападением, совершенным в центре города. "Злоумышленник в настоящее время находится под стражей благодаря смелости очевидцев происшествия", - написал Моррисон в Twitter.

Причины и мотивы нападения пока не известны.