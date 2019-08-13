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Обновление испортило смартфоны на Android

Текст:   Антон Благовещенский
13.08.2019,  
12:40
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи смартфонов на базе Android могут столкнуться с резким повышением уровня энергопотребления мобильного устройства после обновления служб Google Play. Как пишет Android Police, речь идет о версии приложения Google Play Services 18.3.82.

После обновления сервисы Google Play, работающие в фоновом режиме, могут стать главным потребителем энергии аккумулятора - они могут расходовать от 15 до 30 процентов заряда.

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О резком уменьшении времени автономной работы устройства жалуются пользователи самых разных смартфонов - от бюджетных до флагманских.

Android Police отмечает, что помочь в данном случае может откат на более старую версию Google Play Services, очистка кеша и локальной памяти. Если это не поможет, то остается только ждать, пока разработчики из Google выпустят новую версию фирменного приложения.

Тем, у кого приложение не успело обновиться, рекомендуется отключить фоновый обмен данными для него. 

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