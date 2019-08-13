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13.08.2019 14:40
Рубрика: Общество

Популярную диету ЗОЖников ученые назвали опасной для сердца

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Те, кто придерживается палеодиеты, подвергают серьезному риску сердечно-сосудистую систему и нарушают состояние микрофлоры кишечника. К этому выводу пришли австралийские ученые после масштабного эксперимента.

Считается, что палеодиета, одна из систем питания сторонников здорового образа жизни, способствует оздоровлению всех систем организма и потере веса. Идея диеты состоит в том, чтобы есть как наши предки: собственно, поэтому она так и называется - палеолитическая диета, или диета каменного века. И тот, кто ее придерживается, употребляет в пищу то, что было в рационе пещерного человека: много белков, минимум углеводов, некоторые фрукты и овощи, орехи и семена. Бобовые, молочные продукты, злаки и сахар исключены из диеты. Под табу, разумеется, весь фастфуд и переработанные продукты.

Фото: iStock
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Ответ на вопрос, имеет ли палеодиета смысл для современного человека, не наносит ли она вред здоровью, звучал взаимоисключающе. Одно исследование 2016 года показало, что такой режим питания защищает от сердечных приступов. Другое исследование дало противоположный результат: эта система питания приводит к увеличению веса, способствует возникновению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Похоже, точку в споре экспертов ставит новое исследование австралийских ученых, результатами которого они недавно поделились в журнале European Journal of Nutrition.

Их заключение по поводу палеодиеты звучит так: эта система питания приводит к нарушению здоровой микрофлоры кишечника и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда Анжелы Дженони следила за состоянием здоровья 91 участника эксперимента: 44 человека придерживались палеодиеты, а 47 питались в соответствии с личными предпочтениями и рекомендациями ученых.

Обследования в ходе эксперимента показали: в крови сторонников палеодиеты был обнаружен превышающий пороговые значения уровень триметиламин-N-оксида (TMAO), что является сигналом ряда заболеваний, в частности - сердечно-сосудистых.

Фото: ФК «Урал»
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"Палеодиета не полезна ни для сердца, ни для кишечника, - сообщила Дженони. - Мы обнаружили, что популяции полезных видов бактерий были ниже в палеолитических группах, а это может привести к появлению хронических заболеваний в долгосрочной перспективе".

Так как эта диета исключает зерновые продукты, следовательно, содержание волокон в пище уменьшается, что может способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Натуральные цельнозерновые продукты - это фантастический источник жизненно важных для кишечной флоры веществ, - говорит Дженони. - Нехватка зерновых в рационе приводит к изменениям в составе кишечной микрофлоры, к росту TMAO, вещества, представляющего собой метаболит вредных бактерий Hungatella. Кроме того, в дневном рационе сторонников палеодиеты вдвое больше рекомендуемого уровня насыщенных жиров и большое количество порций красного мяса, что тоже способствует высокой концентрации ТМАО. А для поддержания здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы требуются различные компоненты клетчатки".

Общество Здоровье Общество Наука
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