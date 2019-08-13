Патрушев провел встречу с премьер-министром Армении Пашиняном

Вопросы оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления мирной жизни в Сирии обсудили 13 августа на встрече в Ереване секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме актуальных международных проблем, речь шла о наращивании российско-армянского сотрудничества в области безопасности, экономике и инвестиций.

Во время встречи Пашинян подчеркнул динамичное развитие армянско-российских отношений, а также конструктивный характер диалога, о чем свидетельствуют частые встречи с президентом и премьер-министром РФ и другие контакты на высоком уровне. Также, как сообщили в пресс-службе правительства Армении, Пашинян и Патрушев обменялись мнениями о процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сохранении баланса и стабильности в регионе, о проблемах региональной и международной безопасности.

Встреча Пашиняна и Патрушева стала итогом двухдневных консультаций по безопасности в Ереване, которые проходили под эгидой Совбезов двух стран.

В частности, на Патрушев встрече со своим коллегой секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном подчеркнул важность тесного взаимодействия двух стран по вопросам международной информационной безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Отмечено, что эта проблематика важна для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Россия и Армения плодотворно сотрудничают в международной сфере", - заявил обозревателю "РГ" по итогам состоявшихся в Ереване консультаций заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

По его словам, на "площадках" ведущих международных организаций выстроено тесное взаимодействие между российскими и армянскими представителями.

В основе этого доверительного сотрудничества, по мнению Нургалиева, лежит совпадение или близость позиций по многим вопросам глобальной и региональной безопасности, которые выносятся в повестку дня заседаний Генеральной ассамблеи ООН.

"Признательны армянской стороне за поддержку и в ряде случаев за соавторство важных российских резолюций в Генеральной ассамблее ООН", - подчеркнул замсекреатря Совбеза.

Речь идет, в частности, о таких проектах российских резолюций, как "Борьба против героизации нацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", "Неразмещение первыми оружия в космосе", "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

Успешная кооперация России и Армении, по словам Нургалиева, происходит также в ОБСЕ.

"К нашим общим приоритетам в ОБСЕ относим задачи деэскалации военно-политической обстановки, борьбы с терроризмом и наркоугрозой, урегулирования конфликтов, сопряжения интеграционных процессов и защиты традиционных ценностей", - подчеркнул замсекретаря Совбеза России.

Кроме того, он отметил хороший уровень взаимодействия с армянской стороной в Организации по запрещению химического оружия и стратегическое союзничество в рамках интеграционных структур на пространстве СНГ и ЕАЭС.