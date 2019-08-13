Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии

США могут направить вице-президента Майкла Пенса в качестве представителя Вашингтона на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре. Приглашения на торжество направляются японской стороной главам государств, однако те сами принимают решение об уровне представительства, информирует Kyodo.

Американский лидер Дональд Трамп уже встретился с новым японским монархом, когда тот взошел на престол в мае этого года.

Нарухито первого мая стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца после отречения от престола своего отца - Акихито. Он занимал трон в общей сложности более тридцати лет. Последний ушел на покой в связи с почтенным возрастом, ему 85 лет, а также неважным состоянием здоровья. В 2017 году национальный парламент принял специальный закон, позволяющий провести соответствующую процедуру.