Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского

Новости

Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
Видео: Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу 16:34
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей 16:26
В Коммунарке обновят дорожную сеть 16:25
Путин наградил дирижера Спивакова и тренера Семина 16:25
Путин посмотрит балет в Крыму 16:18
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю 16:12
Беларусь и Россия интегрируют системы идентификации 16:10
Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца 16:07
Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона 16:02
Представители "Барселоны" отправились в Париж за Неймаром 16:02
Disney снимет гиперреалистичный ремейк "Бэмби" 16:00
В КБР во время камнепада пострадал девятилетний мальчик 15:58
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи 15:58
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову 15:54
С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект 15:51
Военным Канады ограничат тематику татуировок 15:49
Защиту БМП-3 усилят втрое 15:49
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике" 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 15:33
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского

Текст: Кира Латухина
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В российско-украинских отношениях важен результат реализации договоренностей, а не разговоры, пояснили в Кремле позицию президента России.

Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
В Киеве рассказали о главных болевых точках экономики Украины

"Само по себе общение двух глав государств можно оценить только положительно", - сказал про недавний телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин - всегда сторонник диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - заметил представитель Кремля.

На вопрос о шансах встречи Путина и Зеленского, Песков сказал: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика