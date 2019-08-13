Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского

В российско-украинских отношениях важен результат реализации договоренностей, а не разговоры, пояснили в Кремле позицию президента России.

"Само по себе общение двух глав государств можно оценить только положительно", - сказал про недавний телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин - всегда сторонник диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - заметил представитель Кремля.

На вопрос о шансах встречи Путина и Зеленского, Песков сказал: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".