Новости

Путин утвердил состав Совета по русскому языку 19:52
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 19:09
Рубрика: Спорт

Миллионы в ногах

Почему футболисты в Англии зарабатывают в разы больше премьер-министра, не говоря уже о простых гражданах
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
На Туманном Альбионе в минувшие выходные первым из Топ-5 европейских лиг стартовал чемпионат Англии.
Со своей зарплатой Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" может позволить себе круизы на личной яхте. Фото: www.instagram.com/paulpogba Со своей зарплатой Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" может позволить себе круизы на личной яхте. Фото: www.instagram.com/paulpogba
Со своей зарплатой Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" может позволить себе круизы на личной яхте. Фото: www.instagram.com/paulpogba

Следить за английской Премьер-лигой (АПЛ) следует хотя бы потому, что это, пожалуй, самая преуспевающая в финансовом плане лига Старого Света. Подтверждение тому - результаты исследования аналитиков Bank of England, сравнивших недельные зарплаты футболистов английской Премьер-лиги и сотрудников разных сфер в Великобритании.

"Челси" крупно проиграл "МЮ" в первом матче при Лэмпарде

Неподготовленному читателю они могут показаться несколько обескураживающими. С тем, что средняя зарплата футболиста в английской Премьер-лиги более чем в сто раз превосходит заработок бармена, наверное, еще как-то можно смириться. Но вот то, что недельный доход мастеров мяча более чем в десять раз превышает аналогичную цифру у премьер-министра, для кого-то наверняка - подлинное откровение.

Но на самом деле ничего удивительного здесь нет. И среднестатистический бармен (зарплата 320 евро в неделю), и медсестра (680 евро), и машинист метро (1100 евро), и даже премьер-министр (3200 евро) по большому счету сами являются частью пирамиды, на вершине которой игроки АПЛ с их гигантскими зарплатами (55 000 евро).

Если вкратце, баснословные контракты футболистов - прямое следствие экономического благосостояния клубов АПЛ, которое, в свою очередь, обусловлено непрекращающимся ростом привлекательности лиги для зрителей, причем не только на территории Великобритании, но и за ее пределами. Нагляднее всего эта самая привлекательность отражается в огромных доходах, которые клубы Премьер-лиги получают от продажи ТВ-прав.

Новый трехлетний контракт заключен на сумму в 9,2 миллиарда фунтов стерлингов, или порядка 10 миллиардов евро. Один только "Ливерпуль" за сезон 2017/2018 заработал на телевидении 152,4 млн евро. Но больше впечатляет даже не это, а тот факт, что 20 из 20 клубов английской Премьер-лиги, включая заштатный "Хаддерсфилд", перешагнули в отметку в 100 миллионов евро.

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии

Для понимания: такие гранды, как мадридский "Реал" и "Барселона", не попали бы даже в топ-6 самых зарабатывающих клубов АПЛ. А, например, немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен" оказались бы позади уже упомянутого "Хаддерсфилда".

Вот почему нынче даже аутсайдеры Премьер-лиги, не говоря уже о ее середняках, могут позволить себе дорогостоящие покупки (яркий пример - за Федора Чалова из нашего ЦСКА скромный по английским меркам "Кристал Пэлас" спокойно предлагал 25 миллионов евро). Солидные контракты для английских клубов тоже не проблема. Самый высокооплачиваемый игрок лиги на данный момент форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес по действующему соглашению получает порядка 400 тысяч евро в неделю. Заслуживают ли игроки таких денег - вопрос дискуссионный. Но пока болельщики готовы платить за то, чтобы смотреть английский футбол, у клубов АПЛ подобных дилемм не возникает.

А какая картина наблюдается в этом плане в отечественном футболе? В 2017 году президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в среднем футболист элитного дивизиона зарабатывает около миллиона рублей в месяц. Для сравнения: за тот же отчетный период премьер-министр РФ в 2018 году получал за исполнение своих обязанностей 593 197 рублей. Впрочем, это соотношение не слишком показательно. По словам того же Прядкина, в РПЛ существует огромный дисбаланс между зарплатами игроков из клубов первой восьмерки и остальных. К примеру, по неофициальной информации, новичок питерского "Зенита" бразилец Малком согласно заключенному контракту зарабатывает 36 миллионов рублей в месяц.

Вратарь "Ливерпуля" из-за травмы не сыграет в Суперкубке УЕФА

Вот только цепочка "потребитель - доходы от ТВ-прав - зарплаты игроков" в российских условиях пока скорее идеал, к которому нужно стремиться. По нынешнему контракту с "Матч ТВ" РПЛ, если верить неофициальной информации, должна получить 1,7 млрд рублей за четыре года. А основная часть доходов - дотации от регионов и спонсоров. Впрочем, и английская Премьер-лига самой богатой стала не сразу. Если российскому футболу удастся подтянуться к лучшим европейским образцам, то и отношение к зарплатам футболистов может измениться.

Спорт Футбол Вокруг футбола
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве