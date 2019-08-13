На Туманном Альбионе в минувшие выходные первым из Топ-5 европейских лиг стартовал чемпионат Англии.

Следить за английской Премьер-лигой (АПЛ) следует хотя бы потому, что это, пожалуй, самая преуспевающая в финансовом плане лига Старого Света. Подтверждение тому - результаты исследования аналитиков Bank of England, сравнивших недельные зарплаты футболистов английской Премьер-лиги и сотрудников разных сфер в Великобритании.

Неподготовленному читателю они могут показаться несколько обескураживающими. С тем, что средняя зарплата футболиста в английской Премьер-лиги более чем в сто раз превосходит заработок бармена, наверное, еще как-то можно смириться. Но вот то, что недельный доход мастеров мяча более чем в десять раз превышает аналогичную цифру у премьер-министра, для кого-то наверняка - подлинное откровение.

Но на самом деле ничего удивительного здесь нет. И среднестатистический бармен (зарплата 320 евро в неделю), и медсестра (680 евро), и машинист метро (1100 евро), и даже премьер-министр (3200 евро) по большому счету сами являются частью пирамиды, на вершине которой игроки АПЛ с их гигантскими зарплатами (55 000 евро).

Если вкратце, баснословные контракты футболистов - прямое следствие экономического благосостояния клубов АПЛ, которое, в свою очередь, обусловлено непрекращающимся ростом привлекательности лиги для зрителей, причем не только на территории Великобритании, но и за ее пределами. Нагляднее всего эта самая привлекательность отражается в огромных доходах, которые клубы Премьер-лиги получают от продажи ТВ-прав.

Новый трехлетний контракт заключен на сумму в 9,2 миллиарда фунтов стерлингов, или порядка 10 миллиардов евро. Один только "Ливерпуль" за сезон 2017/2018 заработал на телевидении 152,4 млн евро. Но больше впечатляет даже не это, а тот факт, что 20 из 20 клубов английской Премьер-лиги, включая заштатный "Хаддерсфилд", перешагнули в отметку в 100 миллионов евро.

Для понимания: такие гранды, как мадридский "Реал" и "Барселона", не попали бы даже в топ-6 самых зарабатывающих клубов АПЛ. А, например, немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен" оказались бы позади уже упомянутого "Хаддерсфилда".

Вот почему нынче даже аутсайдеры Премьер-лиги, не говоря уже о ее середняках, могут позволить себе дорогостоящие покупки (яркий пример - за Федора Чалова из нашего ЦСКА скромный по английским меркам "Кристал Пэлас" спокойно предлагал 25 миллионов евро). Солидные контракты для английских клубов тоже не проблема. Самый высокооплачиваемый игрок лиги на данный момент форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес по действующему соглашению получает порядка 400 тысяч евро в неделю. Заслуживают ли игроки таких денег - вопрос дискуссионный. Но пока болельщики готовы платить за то, чтобы смотреть английский футбол, у клубов АПЛ подобных дилемм не возникает.

А какая картина наблюдается в этом плане в отечественном футболе? В 2017 году президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в среднем футболист элитного дивизиона зарабатывает около миллиона рублей в месяц. Для сравнения: за тот же отчетный период премьер-министр РФ в 2018 году получал за исполнение своих обязанностей 593 197 рублей. Впрочем, это соотношение не слишком показательно. По словам того же Прядкина, в РПЛ существует огромный дисбаланс между зарплатами игроков из клубов первой восьмерки и остальных. К примеру, по неофициальной информации, новичок питерского "Зенита" бразилец Малком согласно заключенному контракту зарабатывает 36 миллионов рублей в месяц.

Вот только цепочка "потребитель - доходы от ТВ-прав - зарплаты игроков" в российских условиях пока скорее идеал, к которому нужно стремиться. По нынешнему контракту с "Матч ТВ" РПЛ, если верить неофициальной информации, должна получить 1,7 млрд рублей за четыре года. А основная часть доходов - дотации от регионов и спонсоров. Впрочем, и английская Премьер-лига самой богатой стала не сразу. Если российскому футболу удастся подтянуться к лучшим европейским образцам, то и отношение к зарплатам футболистов может измениться.