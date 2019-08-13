Астероид размером с пирамиду Хеопса направляется к нашей планете. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА. Максимальное сближение с Землей тела диаметром 160 метров произойдет 28 августа. Но земляне могут не волноваться: он пролетит на расстоянии в миллион километров, что в 40 раз ближе, чем до Венеры.

Недавно Европейское космическое агентство обновило список потенциально опасных космических объектов, которые постоянно в центре внимания науки. Всего их насчитывается 870. Сегодня основное внимание приковано к астероиду 2006QV89, который может врезаться в Землю 9 сентября этого года. В данный момент он находится от нас в 6,7 млн км. Вероятность его падения исследователи оценивают как 1 к 7000.

Конечно, ученые неусыпно следят и за уже знаменитым астероидом Апофис размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км. По оценкам, тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида на Землю составил бы 506 мегатонн, что в десять раз больше, чем в случае Тунгусского метеорита. Кстати, когда ученые впервые обнаружили Апофис, они оценили вероятность его падения в 2,7 процента. Но после его визита к Земле в 2013 году ученым уточнили его орбиту. И тогда был вынесен вердикт: возможное столкновение с Землей может произойти в 2068 году, а до этого астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 млн км, в 2051 году - на 760 тыс. км, и в 2060 году - на 5 млн км.

Среди других опасных визитеров астероид RF12. Критическое сближение его с Землей должно произойти в 2095 году. Вероятность столкновения составит 1 к 16. Сегодня многие специалисты крайне скептически оценивают реальный уровень угрозы, которую несут астероиды населению Земли.