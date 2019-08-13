Новости

В Шанхае стартует турнир по DOTA 2 с невероятным призовым фондом 20:05
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы 20:03
Минтруд Беларуси озвучил данные по безработице 19:26
Порошенко допросят с помощью детектора лжи 19:18
В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты 18:41
Зеленский уволил украинского представителя в "минской группе" 18:33
V Форум СМИ России и Китая состоится на ВЭФ-2019 18:29
На Кубани в бухте Инал загорелся лес на площади 0,8 га 18:23
Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу 18:15
Астронавт из Италии станет первым "космическим диджеем" 18:14
Посмотри мне в глаза: в Сети рассекретили фары новой Kia Optima 18:12
Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей 18:10
Средняя зарплата в "Роскосмосе" достигла 400 тысяч рублей 18:06
США отложат введение дополнительных пошлин на китайские товары 18:04
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике 18:01
Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым 17:40
Ученые воссоздали духи Клеопатры 17:37
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram 17:21
Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
13.08.2019 19:31
Рубрика: Общество

Хеопс на подлете

К Земле приближается гигантский астероид
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Астероид размером с пирамиду Хеопса направляется к нашей планете. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА. Максимальное сближение с Землей тела диаметром 160 метров произойдет 28 августа. Но земляне могут не волноваться: он пролетит на расстоянии в миллион километров, что в 40 раз ближе, чем до Венеры.

Недавно Европейское космическое агентство обновило список потенциально опасных космических объектов, которые постоянно в центре внимания науки. Всего их насчитывается 870. Сегодня основное внимание приковано к астероиду 2006QV89, который может врезаться в Землю 9 сентября этого года. В данный момент он находится от нас в 6,7 млн км. Вероятность его падения исследователи оценивают как 1 к 7000.

Фото: iStock
Ученые будут следить с Байкала за астероидной угрозой

Конечно, ученые неусыпно следят и за уже знаменитым астероидом Апофис размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км. По оценкам, тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида на Землю составил бы 506 мегатонн, что в десять раз больше, чем в случае Тунгусского метеорита. Кстати, когда ученые впервые обнаружили Апофис, они оценили вероятность его падения в 2,7 процента. Но после его визита к Земле в 2013 году ученым уточнили его орбиту. И тогда был вынесен вердикт: возможное столкновение с Землей может произойти в 2068 году, а до этого астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 млн км, в 2051 году - на 760 тыс. км, и в 2060 году - на 5 млн км.

Среди других опасных визитеров астероид RF12. Критическое сближение его с Землей должно произойти в 2095 году. Вероятность столкновения составит 1 к 16. Сегодня многие специалисты крайне скептически оценивают реальный уровень угрозы, которую несут астероиды населению Земли.

Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России