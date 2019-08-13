Состоявшиеся в Аргентине президентские праймериз стали уникальными. Дело в том, что основные политические силы определились со своими кандидатами заранее, поэтому предварительное голосование превратилось фактически в пробные президентские выборы. Тем удивительнее, что результат общенационального волеизъявления, в котором приняли участие более 10 миллионов аргентинцев, не совпал практически ни с одним из проводимых опросов общественного мнения.

Согласно официальным данным праймериз, оппозиционный тандем Альберто Фернандес - Кристина Фернандес де Киршнер набрал практически 48 процентов голосов избирателей, в то время как действующий глава государства Маурисио Макри - лишь 32 процента. Таким образом, за оставшиеся до основных выборов два с половиной месяца Макри предстоит отыграть более чем 15-процентную разницу перед своей главной конкуренткой. Задача выглядит особенно непростой, учитывая, что, по сути, нынешний президент не выполнил ни одно из данных им четыре года назад предвыборных обещаний и похвастаться ему сейчас особенно нечем.

При таком раскладе шансы на то, что Маурисио Макри сможет восстановить свои позиции к 27 октября, эксперты называют минимальными. "Вероятность победы тандема Фернандес - Киршнер очень велика. Та экономическая политика и те результаты, с которыми правительство Маурисио Макри подошло к выборам, - неудовлетворительны. В этой связи возвращение сторонников протекционистских мер выглядело бы логичным ответом на результаты предыдущего правления. Достаточно сказать, что Аргентина сейчас стоит на грани дефолта, у страны огромные долговые обязательства. Чего стоит только 50-миллиардный займ у МВФ, ведь на практике он означает, что Аргентина находится в жесточайшей зависимости от этого транснационального финансового института", - считает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

В этой связи не приходится говорить и о том, что крайне популярные в 2000-х в регионе "левые" идеи массово возвращаются на латиноамериканскую политическую сцену. "Говорить о зарождении какой-то региональной тенденции еще рано. Скорее, это будет временный ренессанс. Судьба и перспективы социалистов в Аргентине сейчас не завидны. С таким экономическим наследием стране в ближайшие годы выжить будет крайне непросто, а все проблемы правые в будущем смогут списать на "прогрессивное правительство Фернандеса - Киршнер", - полагает Пятаков.

В случае победы "левых" Аргентина откажется от антивенесуэльской политики

И все же возможный приход к власти левых в столь влиятельном региональном игроке как Аргентина неминуемо отразится на всей ситуации в латиноамериканской политике и на одной из наиболее ярких региональных проблем - венесуэльском кризисе. Дело в том, что правое правительство Макри является одним из апологетов курса, продвигаемого США. В то время, как "киршнеристы", напротив, традиционно поддерживали боливарианское руководство Венесуэлы, а Нестор Киршнер был одним из ближайших друзей команданте Уго Чавеса.