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13.08.2019 12:09
Рубрика: Экономика

Подготовлены изменения в закон о детских пособиях

Текст: Екатерина Ясакова
Министерство труда подготовило проект приказа о внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячных выплат при рождении первого и (или) второго ребенка, сообщает "Парламентская газета".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как уточняется, проект приказа разработан во исполнение внесенных ранее поправок в закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Эти поправки предусматривают, что увеличение размера выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.

Фото: iStock
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Также поправками был продлен срок осуществления этих выплат до достижения ребенком возраста трех лет. Теперь Минтруд намерен закрепить эти изменения в Порядке осуществления выплат.

Напомним, что недавно в Минтруде подсчитали затраты на увеличение пособий на детей до трех лет. По словам главы Минтруда Максима Топилина, увеличение размера выплат до величины двух прожиточных минимумов обойдется в 70-80 миллиардов рублей, сообщало РИА Новости.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка
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