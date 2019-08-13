Представители "Барселоны" отправились в Париж за Неймаром

Представители "Барселоны" во вторник отправились в Париж на переговоры по трансферу нападающего "ПСЖ" Неймара. Каталонцы готовы включить в сделку Фелипе Коутиньо и заплатить еще 80 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

В состав делегации каталонского клуба вошли член правления Хавьер Бордас, технический директор Эрик Абидаль и сотрудник клуба Андре Кюри. Они должны встретиться со спортивным директором парижан Леонардо и обсудить трансфер бразильца.

На большие траты "Барса" пока не готова, парижан, по сообщениям французских СМИ, такой вариант не устраивает. Однако если начнутся переговоры, то шансы "Барселоны" на успех заметно повысятся.

Ожидается, что точка в переговорах "ПСЖ" и "Барселоны" по Неймару может быть поставлена 15-16 августа, когда владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи встретится с представителями "Реала" и "Барселоны" на собрании Ассоциации европейских клубов в Ливерпуле.