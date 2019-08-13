Ученые вывели бактерию, которая может объяснить происхождение жизни

Японские ученые вырастили в лаборатории микроорганизмы, которые стоят на границе прокариот и эукариот. То есть, такие, из которых появилось все живое.

Происхождение эукариот - надцарства живых организмов, имеющих ядро, и которому относятся животные, растения и грибы, остается для ученых загадочным по сей день.

Современные научные исследования предполагают, что эукароты, возможно, появились из архей Асгарда. Археи - это надцарство одноклеточных живых организмов, не имеющих ядра. Раньше археи объединяли с бактериями в общую группу прокариотов, и они назывались архебактерии, однако сейчас такая классификация считается устаревшей. Установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную историю и имеют биохимические особенности. Выделяют пять типов архей, но ученые продолжают выделять новые виды.

Так, японским ученым в лаборатории удалось вырастить архей Асгарда, которые наиболее близки к археям, из которых, предположительно, произошли эукариоты. Об этом сообщает biorxiv.org. Материал для исследования добыли в прогибе Нанкай в Японии на глубине 2533 метров, где нет метановых отложений.

Для выращивания ученые разработали биореакторную систему с непрерывным потоком метана (он необходим организмам для роста) в течение 2000 дней - столько потребовалось медленнорастущим микроорганизмам для того, чтобы размножиться. Затем ученые взяли образцы и поместили их вместе с питательными веществами в стеклянные пробирки, которые простояли еще год, прежде чем ученые обнаружили признаки жизни.

Оказалось, что в пробирке "выросли" представители архей Асгарда - множество Halodesulfovibrio и небольшая популяция Lokiarchaeota, получить которую и хотели ученые. Чтобы продолжить исследование, ученые определили оптимальные условия для увеличения популяции этих организмов, что, в свою очередь, поможет изучить подробно их изучить.