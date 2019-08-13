Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга

Международный аэропорт Гонконга вернулся к работе в нормальном режиме. "Мы возобновили регистрацию на рейсы", - рассказал журналистам представитель возудшной гавани.

Напомним, акция протеста началась на территории аэропорта в минувшую пятницу. Из-за митингующих в зале прилета только в понедельник были отменены не менее 230 рейсов. В воскресенье, 11 августа, в разных районах Гонконга прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации.

Полиция для разгона собравшихся использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали около 40 человек, сообщает ТАСС.

Демонстранты обвиняют правоохранительные органы в излишней жестокости и угрожают новыми акциями, в том числе в аэропорту.