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Рубрика: В мире

Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга

Международный аэропорт Гонконга вернулся к работе в нормальном режиме. "Мы возобновили регистрацию на рейсы", - рассказал журналистам представитель возудшной гавани.

Пекин усмотрел в действиях протестующих в Гонконге признаки терроризма

Напомним, акция протеста началась на территории аэропорта в минувшую пятницу. Из-за митингующих в зале прилета только в понедельник были отменены не менее 230 рейсов. В воскресенье, 11 августа, в разных районах Гонконга прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации.

Полиция для разгона собравшихся использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали около 40 человек, сообщает ТАСС.

Демонстранты обвиняют правоохранительные органы в излишней жестокости и угрожают новыми акциями, в том числе в аэропорту.

В мире Восточная Азия Китай
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