Путин наградил дирижера Спивакова и тренера Семина

Президент Владимир Путин подписал указ о награждениях.

Дирижер Владимир Спиваков отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Драматург Аркадий Инин получит орден Александра Невского. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждены актриса МХТ имени Чехова Анастасия Вознесенская и актриса Малого театра Алефтина Евдокимова.

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин награжден орденом Александра Невского - "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу". Такого же ордена удостоены председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук и член Общественной палаты, глава Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

Президент, председатель совета директоров Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин, председатель правления "СИБУР" Дмитрий Конов, гендиректор компании "СУЭК" Владимир Рашевский отмечены Орденом Почета. Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден легендарный хоккеист Борис Майоров.

Орденом Дружбы глава государства отметил заслуги первого вице-президента Азербайджана, супругу президента республики Мехрибан Алиеву - за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу такой же награды удостоен спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских. Также Орденом Дружбы награжден зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.