Рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинского перенесено

Киевский апелляционный суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на продление срока содержания под стражей журналиста Кирилла Вышинского. Об этом проинформировал его адвокат Андрей Доманский.

"Заседание перенесено на 20 августа", - приводит его слова РИА Новости. Как уточнил юрист, это решение было принято в связи с занятостью адвокатов Вышинского в других делах (из-за загруженности они не смогли прибыть на сегодняшнее заседание), сам же журналист настаивает, чтобы у него было хотя бы два защитника. В итоге было подано ходатайство о переносе слушания, которое суд удовлетворил.

Напомним, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Журналист был арестован в мае 2018 года, каждые два месяца суд продлевал его содержание под стражей. В последний раз это произошло 19 июля. Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала это решение украинского суда политическим и предсказуемым и заверила, что продолжит работу по освобождению журналиста.

Примечательно, что ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному Закону положение об обязательном содержании под стражей тех, кого подозревают в совершении ряда преступлений. В октябре 2014 года Рада дополнила Уголовный кодекс положением о безальтернативном содержании под стражей лиц, которым предъявлены подозрения по статьям о терроризме, госизмене, сепаратизме и других преступлениях против основ госбезопасности. И вот почти пять лет спустя Конституционный суд решил, что помещение в СИЗО на основании чисто формального судебного решения (квалификации преступления) нарушает принцип верховенства права.

По сути, человек отправлялся в тюрьму еще до вынесения приговора, а срок содержания под стражей зависел от того, признается ли обвиняемый в приписываемых ему преступлениях. Как отмечают украинские СМИ, при президенте Петре Порошенко "государственные" статьи Уголовного кодекса активно использовались властями для расправы с неугодными. Решение Конституционного суда может помочь освободить Вышинского, оказавшегося в предварительном заключении просто за то, что честно выполнял свои журналистские обязанности.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир неоднократно выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении "РИА Новости Украина".