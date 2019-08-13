Аэроэкспрессы во Внуково и Домодедово изменят расписание

Из-за ремонтных работ до 20 августа временно изменится расписание некоторых аэроэкспрессов, следующих в столичные аэропорты Внуково и Домодедово. Поэтому пассажирам поездов стоит заранее ознакомиться с новым временным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба "Аэроэкспресс".

По данным компании, плановые ремонтные работы на железнодорожных путях Киевского и Павелецкого направления ж/д пройдут в период с 16 по 19 августа. В этот период времени наибольшие изменения коснутся поездов отправляющихся с Киевского вокзала до аэропорта Внуково. Так в ночь на 16, 17, 18 августа будут отменены поезда отправлением в 23:00, 0:00, 6:00, 7:00, 8:00 в обе стороны. Поезд отправлением в 9:00 из Внуково отправится на пять минут позже и прибудет в Москву в 9:45. В ночь с 18 на 19 августа произойдет отмена рейсов в 21:00, 22:00, 23:00, 0:00 и 6:00 в обе стороны.

Аэроэкспрессы следующие от Павелецкого вокзала в сторону аэропорта Домодедово проследуют с незначительными изменениями в расписании. Так, утром 17 августа аэроэкспресс отправлением с Павелецкого вокзала в 6:30 отправится в 6:20, а поезд, следующий в обратном направлении, отправится не в 8:30, а в 8:35. В ночь с 19 на 20 августа поезд отправлением в 0:30 из Домодедово также отправится на пять минут позже.

Ряд изменений внесен и в расписание аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево. Так, например, 16 августа с 10:00 до 16:30 поезда будут следовать с большим интервалом, а также изменится время отправления. Например, после десяти утра поезд, следующий от Белорусского вокзала в сторону Шереметьево, пойдет в 11:29, а за ним поезд отправится в 11:53.

Напомним, изменения в расписании можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-700-33-77.