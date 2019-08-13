Самая популярная няня России - Анастасия Заворотнюк, похоже, может надолго остаться без заграничных поездок. Столичные судебные приставы подали иск в Никулинский суд Москвы об ограничении выезда актрисы за пределы России.

Причиной тяжбы стал долг Заворотнюк перед ФССП в 1,6 млн рублей. В суде подтвердили, что иск приставов о временном ограничении на выезд из России был принят еще в мае. Заявление принято к производству 13 августа, а рассматривать его будут 2 сентября.

Эпопея актрисы с выплатой кредита тянется уже несколько лет. В 2012 году "прекрасная няня" решила купить участок в Подмосковье. Для его приобретения необходимо было 500 тысяч долларов. Банк, в который она обратилась, предложил актрисе два варианта получения средств - в рублях или долларах. Посчитав, что по валютному кредиту процентов набегает меньше, актриса выбрала валюту. Однако грянул 2014 год, курс доллара вырос вдвое, денег на выплату у актрисы не оказалось. Тогда банк обратился в суд из-за невыполнения Заворотнюк условий кредитного договора. После тяжб и частичного погашения долга в прошлом году Заворотнюк подписала с банком мировое соглашение. Казалось бы, история благополучно закончена. Однако судебные приставы решили напомнить актрисе о ее долге перед ФССП. Как выяснилось, во время судебных тяжб актрисы накопился исполнительский сбор, проще говоря, штрафы судебного пристава за то, что должник вовремя не исполняет требования исполнительного листа.