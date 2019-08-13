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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заворотнюк задолжала

Известной актрисе могут ограничить выезд за границу
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Самая популярная няня России - Анастасия Заворотнюк, похоже, может надолго остаться без заграничных поездок. Столичные судебные приставы подали иск в Никулинский суд Москвы об ограничении выезда актрисы за пределы России.

Причиной тяжбы стал долг Заворотнюк перед ФССП в 1,6 млн рублей. В суде подтвердили, что иск приставов о временном ограничении на выезд из России был принят еще в мае. Заявление принято к производству 13 августа, а рассматривать его будут 2 сентября.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь

Эпопея актрисы с выплатой кредита тянется уже несколько лет. В 2012 году "прекрасная няня" решила купить участок в Подмосковье. Для его приобретения необходимо было 500 тысяч долларов. Банк, в который она обратилась, предложил актрисе два варианта получения средств - в рублях или долларах. Посчитав, что по валютному кредиту процентов набегает меньше, актриса выбрала валюту. Однако грянул 2014 год, курс доллара вырос вдвое, денег на выплату у актрисы не оказалось. Тогда банк обратился в суд из-за невыполнения Заворотнюк условий кредитного договора. После тяжб и частичного погашения долга в прошлом году Заворотнюк подписала с банком мировое соглашение. Казалось бы, история благополучно закончена. Однако судебные приставы решили напомнить актрисе о ее долге перед ФССП. Как выяснилось, во время судебных тяжб актрисы накопился исполнительский сбор, проще говоря, штрафы судебного пристава за то, что должник вовремя не исполняет требования исполнительного листа.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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