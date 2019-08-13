В Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа в пятый раз пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Шумный во всех смыслах праздник соберет лучших пиротехников из восьми стран мира. Какие сюрпризы подготовили его организаторы?

Пиротехнические шоу и в субботу, и в воскресенье начнутся в 21.00. Всего запланировано восемь представлений. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как в сказке

На сей раз фестиваль посвящен Году театра. Поэтому каждую из площадок украсят тематические арт-объекты. Например, по парку будет "разгуливать" пятиметровый огнедышащий Змей Горыныч. В "Кукольном домике" временно поселятся не менее известные сказочные персонажи из произведений Пушкина, Метерлинка и Чайковского. В зеленой комнате гостей встретит белка из "Сказки о царе Салтане", в красной будут ждать герои "Синей птицы", а в розовой - из балета "Лебединое озеро". Заработает и "Театральная мастерская", где желающим предложат поучаствовать в спектакле и сделать своими руками реквизит. В "Закулисье" можно придумать собственную афишу для постановки и заодно освоить профессию гримера.

Еще тут откроется местное телевидение, где раскроют всю закадровую "кухню". Расскажут, как создаются передачи, проходят съемки, пишутся сценарии и так далее. И детям, и взрослым дадут шанс проявить себя в роли ведущего новостей. Говорить, конечно, будут о событиях фестиваля. Первый "телеблин" увидят все, поскольку его покажут на экранах, установленных в парке. Еще одну медийную площадку развернет студия киножурнала "Ералаш", которая устроит для юных посетителей настоящий кастинг. Еще организаторы обещают много игр, спорта и развлечений для всей семьи. Например, можно будет сыграть в мини-гольф, освоить зумбу, заняться йогой и скоротать время за настолками. Самые маленькие "оседлают" беговел и посоревнуются в скорости со своими сверстниками. Наверняка интересны малышам будут спектакли-мюзиклы по мотивам сказок Дональда Биссета. Детям постарше советуем заглянуть на мастер-классы по робототехнике. Тут можно познакомиться с головоботом, роботом-художником и спайдерботом. А еще научиться собирать робота-барабанщика или ловкого робокраба.

Фееричная история

Вечерами эстафету перехватят известные музыканты. Как рассказала помощник генерального директора по социальным проектам "Ростех" Юлия Воронова, в хедлайнерах 17 августа значатся певица Ёлка и группа "Браво", а 18-го - Дима Билан и Юлианна Караулова. Пиротехнические шоу, собственно ради чего и затевался фестиваль, начнутся в 21.00. По словам организаторов, зрителям покажут по четыре представления в день: 17 августа выступят команды из Канады, Италии, Пакистана и Португалии, а 18 августа - из России, Испании, Аргентины и Франции. Чем они известны? Например, французы - представители самой старой пиротехнической компании в мире - RUGGIERI. Ее основали в 1739 году. Мастера из этой компании "раскрашивали" небо для Наполеона, королевы Виктории и принца Монако. В наши дни пиротехников часто приглашают на фестивали и праздники. За плечами испанцев из PIROTECNIA IGUAL тоже большой "красочный" опыт: церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне и Рио-де-Жанейро. Любопытно, что именно эта команда сопровождает фейерверками выступления "Барселоны" на легендарном стадионе Камп Ноу. Россию представляет "Большой праздник". Компания провела более восьми тысяч шоу по всему миру и неоднократно становилась победителем и призером международных фестивалей.

В Москве небесным художникам тоже придется удивлять и восхищать искушенную публику. Конкурсанты сперва представят визитную карточку длительностью одна-две минуты - фейерверк-шоу в цветах государственного флага и под национальные ритмы. В произвольной программе, на которую отводится восемь минут, атмосферу краскам добавит музыка к всемирно известным операм, балету, мюзиклам и опереттам. Все номера будут сопровождаться лазерным и водно-световым шоу. Пока все взоры будут устремлены в небо, профессиональное жюри выберет лучших. Своего фаворита назовут и сами зрители.

Кстати

Цена вопроса

Вход на фестиваль платный. Стоимость от 500 рублей. Дети до семи лет смогут пройти бесплатно. Места на трибунах обойдутся минимум в четыре раза дороже - от 2300 рублей. Билеты продаются на сайте фестиваля pyrofest.ru. Желающие смогут посмотреть шоу с теплохода. Они будут отчаливать из порта "Братеево". Увидеть фейерверки, кстати, можно и бесплатно. Например, на набережной со стороны парка 850-летия Москвы. А если в ближайших домах, да еще на высоких этажах, живут ваши друзья, у их окон будут настоящие VIP-места.

Конкретно

Как добраться?

Ехать к Братеевскому парку на автомобилях организаторы не советуют, так как соседние улицы будут перекрыты. Поэтому лучше добираться на метро.

Станция "Борисово": до парка пешком 15-20 минут.

Станция "Алма-Атинская": до парка пешком 25-30 минут. Для маломобильных граждан запустят шаттлы. От метро в парк: в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00, а обратно: в 14.30, 16.30, 18.30, 23.00 и 23.30.

Станция "Марьино": до парка пешком 25-30 минут. Этот вариант жизнеспособен до 20.00, поскольку потом Братеевский мост перекроют.

Станция "Каширская": до парка пешком 30-35 минут. С 17.00 до 00.30 будут работать бесплатные экспресс-маршруты.

Станция "Домодедовская": до парка пешком 30-35 минут. С 17.00 до 00.30 поедут бесплатные экспресс-маршруты.