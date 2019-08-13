ЦИК рассмотрел все жалобы кандидатов в столичный парламент

Центризбирком на заседании во вторник оставил без удовлетворения жалобы еще трех самовыдвиженцев в Мосгордуму, которые оспаривали отказ им в регистрации на выборах, и таким образом завершил рассмотрение всех поступивших жалоб из Москвы.

Первым на заседании защищал свою жалобу незарегистрированный кандидат по 23-му столичному округу Иван Кульнев. Он оспаривал решение Мосгоризбиркома (МГИК) признать все подписи в его поддержку недействительными, поскольку на всех подписных листах отсутствовали даты рождения сборщиков. Такая норма содержится в Избирательном кодексе Москвы.

Кроме того, в ходе проверки документов Кульнева в МГИК были выявлены нарушения при оформлении сведений об имуществе кандидата, а именно - не указана информация об обязательствах имущественного характера за рубежом, что само по себе является основанием для отказа в регистрации даже при наличии достаточного количества подписей.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе предварительного рассмотрения жалобы заявитель согласился с доводами специалистов комиссии и отозвал свое обращение. Однако на заседании Иван Кульнев заявил, что позицию Центризбиркома не разделяет и требует пересмотра решения МГИК.

"Мы хотели вас пожалеть, но не будем", - сказала председатель ЦИК, обращаясь к "кандидату в кандидаты". Затем ему был предъявлен весь список обнаруженных нарушений. Кроме упомянутого, Кульнев оказался лидером по числу "мертвых душ" - таковых в его подписных листах обнаружено семьдесят. "Подписи рисованные, кто и как их собирал, не понятно", - отметил член ЦИК Антон Лопатин. Зампред ЦИК Николай Булаев также сообщил, что повторная проверка 109 забракованных подписей по базе МВД показала, что данные этих избирателей имеют мало общего с реальностью.

Учитывая, что Кульнев написал заявление об отзыве жалобы, секретарь ЦИК Майя Гришина предложила прекратить рассмотрение, приняв к сведению доводы рабочей группы. Жесткое предложение Антона Лопатина передать подозрительные документы в Следственный комитет не прошло. "Нам не надо быть каким-то репрессивным органом", - сказала Элла Памфилова и предложила оставить все претензии на совести кандидата.

В удовлетворении жалобы было отказано и кандидату по 2-му округу Геннадию Гудкову. Как рассказал член ЦИК Александр Кинев, заявитель представил в окружную комиссию 5750 подписей, для регистрации было необходимо 5230 подписей. После проверки в окружной комиссии недействительными были признаны 1952 автографа, что существенно превышает допустимый процент брака.

В ходе повторной поверки в ЦИК были исправлены ошибки, допущенные ранее при вводе данных в базу МВД, в итоге удалось вернуть в список достоверных 46 подписей, забракованных по базе, и семь, отвергнутых из-за помарок в подписных листах. Таким образом, общее количество недействительных подписей составило 1899, что также выше допустимого лимита в 10 процентов.

Также Мосгоризбирком обнаружил нарушение в сведениях об имуществе: кандидат перечислил все данные о себе, но не указал информацию о зарубежном имуществе супруги, которая владеет недвижимостью в Болгарии. "Таким образом, у ЦИК РФ отсутствуют основания для несогласия с соответствующими выводами МГИК, изложенными в обжалуемом решении", - говорится в постановлении комиссии.

Меньше всего претензий было высказано в адрес самовыдвиженца по 3-му округу столицы Александра Соловьева, однако и ему было отказано в удовлетворении жалобы из-за недостаточного количества действительных подписей. Первоначально окружная комиссия забраковала более 40 процентов автографов, в ходе обжалования в Мосгоризбиркоме было возвращено 410 подписей. Еще немалое количество признано действительным после проверки экспертами ЦИК. В основном это были ошибки при вводе в базу данных МВД. "Сняли мы эту проблему, все, что можно, вытянули", - сказала Элла Памфилова. В пользу кандидата были учтены технические недочеты при оформлении подписных листов. Приняты во внимание и заявления избирателей, которые подтвердили свои подписи и приложили сканы паспортов. В итоге возвращено 399 подписей. Это информация для размышления в Мосгоризбиркоме, считает Памфилова. "Это серьезный повод провести работу над ошибками", - заявила она.

У всех, кому отказал ЦИК, было недостаточно чистых подписей избирателей

Тем не менее Соловьеву не хватило 1193 подписи для регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Все заявители в ходе выступлений утверждали, что избиркомы отнеслись к ним строже, чем к другим самовыдвиженцам, которые в итоге прошли регистрацию.

Элла Памфилова призвала их оперировать фактами, а не ощущениями. "Дайте мне информацию по любому кандидату, чтобы мы посмотрели, что там действительно творится. До сих пор не дождалась, только разговоры слышу", - сказала она. "Я против того, чтобы это звенело в воздухе пустым звоном. Набирайте материал, вместе разберемся, мы все в этом заинтересованы", - добавила глава ЦИК. При этом она заверила, что подробно изучит все факты, хоть ЦИК и не имеет компетенций следственных органов. Не боятся в комиссии и критики, в том числе несправедливой. "Собака лает - караван идет, мы будем последовательно делать то, что делаем, исходя из того закона, который есть", - сказала Памфилова.

Напомним, ранее из-за недостаточного количества чистых подписей ЦИК отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Ильи Яшина, Анастасии Брюхановой, а Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова свои претензии отозвали. На рассмотрении в комиссии не осталось жалоб от незарегистрированных кандидатов в Москве на решение об отказе им в допуске на выборы, сообщила ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина. "В настоящий момент от кандидатов в депутаты Мосгордумы на рассмотрении в ЦИК жалоб нет", - сказала она.