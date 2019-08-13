Датчик в кабине школьного автобуса зафиксирует запах алкоголя

Год назад столица запустила новую услугу для школ, организовав бесплатную перевозку учащихся в городские музеи и выставочные залы. Теперь парк экскурсионных автобусов решено увеличить. Популярен ли новый сервис.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", сейчас школьников возят 28 автобусов туристического класса - комфортных и безопасных: с табличками "ДЕТИ", ремнями безопасности, сигнальными маяками, видеокамерами и спутниковой навигацией. Среди самых популярных маршрутов - Музей космонавтики, Дарвиновский музей и другие музейно-исторические комплексы.

"Педагогам и родителям такая система нравится. Ведь платить не нужно не только за сам автобус, но и за услуги водителя и бензин - все субсидирует город", - рассказала "РГ" директор школы №1619 им. Марины Цветаевой Диана Соколова. "Это самый безопасный способ перевозки детей, потому что автобусами управляют профессиональные проверенные водители", - уверена зампредседателя экспертно-консультативного совета родительской общественности Ольга Галузина. Особых трудностей с подачей автобуса нет, но автопарк, говорят, не сговариваясь, директора, мог быть и побольше. Но скоро и эта проблема будет решена: "Мосгортранс" закупит еще 110 автобусов. "Поставку их планируем обеспечить до весны 2020 года", - рассказал замгенерального директора предприятия Максим Коновалов. В новых автобусах, по его словам, будет бесплатный Wi-Fi, как и на всем наземном транспорте столицы, а также зарядки для гаджетов. Двигатели класса "Евро-5". Из самых же последних новинок в этих автобусах использование системы контроля здоровья водителя. Если датчики в кабине зафиксируют запах алкоголя, то двигатель просто не запустится. Управляют же школьными автобусами водители со стажем работы не меньше трех лет. Все они, прежде чем получат право сесть за руль школьного транспорта, проходят спецкурс по работе с детьми и регулярный инструктаж по технике безопасности с участием сотрудников ГИБДД, подчеркнули в "Мосгортрансе".