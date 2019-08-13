Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки

В Москве наложили арест на имущество должника, у которого накопилось порядка 1 млн рублей штрафов за неоплату парковки, сообщили "РГ" в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

Должника выявили в ходе совместного рейда АМПП и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Неплательщик, которым оказалось юридическое лицо, задолжал порядка 1 млн рублей, из них около 1 млн - за неоплату парковки. В итоге приставы арестовали три принадлежащих должнику автомобиля. В случае неуплаты долга они могут быть отправлены на реализацию.

В АМПП "РГ" рассказали, что ранее в ходе рейдов выявлялись граждане (физические лица), размер долга которых по неуплате парковочных штрафов превышал полмиллиона рублей.