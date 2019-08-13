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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Давайте познакомимся

Дорога в Мосгордуму возможна только при поддержке москвичей
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 178(7936)
Сложной, но реализуемой процедурой назвали корреспонденту "РГ" сбор подписей в свою поддержку зарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Такого мнения придерживаются как самовыдвиженцы, так и представители непарламентских партий, прошедшие через этот этап.

От кандидатов в столичный парламент, напомню, требовалось заручиться поддержкой проживающих в их избирательных округах москвичей. Большинству претендентов собрать подписи удалось, и перешагнув "фильтр", они были допущены к предстоящим в сентябре выборам. Среди тех, с коими удалось пообщаться корреспонденту "РГ", - Николай Александров, баллотирующийся от "Коммунистов России" по округу N 14. Далось ему это, как он сам признается, непросто. Расставлять людей у станций метро он посчитал нецелесообразным. Пояснил: "Эффективнее, на мой взгляд, действовать на местах. Поэтому около 80 моих сборщиков ходили по домам". Собрали около 6 тысяч подписей, часть из них забраковали. Где-то из-за ошибок, а где-то - из-за неразборчиво указанных паспортных данных. Но поскольку был запас подписей, проблем с регистрацией не возникло.

Фото: iStock
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Кандидата Максима Шингаркина выдвинула партия "Родина" по 20-му избирательному округу.

"Экзамен", как он называет сбор подписей, Шингаркин выдержал. Для этого ему пришлось мобилизовать многочисленных активистов. Уже собранные подписи вместе с ними он тщательно проверил, пропустив все подписи через собственное "сито" еще до похода в Мосгоризбирком. "Мы собрали больше шести тысяч подписей, полторы тысячи из них отсеяли сами, поскольку к ним были вопросы, - рассказал Максим Шингаркин. - В результате подали более четырех тысяч подписей, избирком "зарубил" еще 300, или 7% от всех подписей. На подписных листах нашли помарки и нечетко прописанные буквы". Упрекнули его команду и в неправильных адресах: были записаны верно, но не в той последовательности, как требуют правила. И его выручил солидный "запас".

Самовыдвиженец Александр Козлов идет на выборы от 38-го округа - одного из самых больших в Москве как по числу избирателей, так и по своему масштабу. В его округе - 13 поселений Новой Москвы, часть района Проспект Вернадского и полрайона Тропарево-Никулино.

Но такой громадной территории кампания дается очень нелегко. Подписи в поддержку Козлова помогали собирать несколько десятков человек. Да и он сам, живя в Коммунарке, встречался с избирателями - жителями этого поселения, представителями некоммерческих организаций.

Собрали около 6 тысяч подписей, часть из них забраковали. Но поскольку был запас, проблем с регистрацией не возникло

"Подписей сознательно собирали больше положенного количества, принимая во внимание все юридические тонкости, - рассказывает Александр Козлов. - Были и забракованные Мосгоризбиркомом, но это нормальный процесс. Все мы люди, ошибки и неточности возможны всегда".

Главное, по его мнению, не сидеть на месте, теснее общаться со своими избирателями, глубже погружаться в проблемы своих районов. А их много. Например, в Тропарево-Никулино оставляет желать лучшего состояние дворов, детских и спортплощадок". Но работа над их улучшением - это уже следующий этап для тех, за кого москвичи проголосуют 8 сентября.

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