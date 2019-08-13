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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как записать своего ребенка в школу юного хирурга

Текст: Сергей Жуков
Расшифровать кардиограмму, сделать укол и наложить швы, оказывается, по силам даже подростку. В этом убедился корреспондент "РГ", сходив в летнюю школу юного хирурга. Она работает в учебном центре Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.

Распорядок дня, невзирая на каникулы, у юных врачей напряженный: лекции, практикумы и мастер-классы идут с утра до вечера, с перерывами на отдых и обед, конечно. По словам куратора школы Аллы Стрижебок, всего разработано десять курсов по разным направлениям медицины. Больше всего школьников привлекает хирургия, онкология и, как ни странно, психиатрия. Популярна гинекология. Особенно у мальчиков, которые пробуют сами принимать роды. Пока что у "умных" роботов, играющих пациенток.

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Интересны начинающим медикам и профессии будущего: IT-генетик, биофармаколог, медицинский кибернетик. О нюансах малознакомых даже взрослому уху специальностей дети узнают потом, ближе к финалу. Сначала изучают классическую медицину. Стартуют с теории, потом переходят к практике - на нее педагоги делают основной упор. Например, учатся работать с привычными хирургам скальпелем и ножницами, пытаются накладывать швы на силиконовые муляжи, имитирующие человеческую кожу. То же самое тренируют на курице. И прижигают сосуды… на куриных ножках. В соседнем кабинете занятия посвящены дыханию: осваивают спирометр и фондоскоп. Задача школьника - выяснить, чем болен манекен: бронхиальной астмой или пневмонией. Управляет роботом врач, который одним нажатием кнопки может задать нужный диагноз.

Фото: Сергей Куксин
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Занятия регулярно посещают около половины записавшихся в школу детей, говорит Алла Стрижебок. Некоторые приходят и понимают: врач - это не его. Бывает, при виде крови детям становится плохо, у кого-то кружится голова, а кто-то падает в обморок. "Для нас это хороший знак, - признается педагог Вероника Бендосенко. - Потому что дети понимают, что не могут все это терпеть. Хуже, если это придет позже - уже в университете". В этом случае, считает Бендосенко, можно выбрать смежную с медициной специальность или уйти в другую сферу.

Одиннадцатиклассника Андрея Костылева из школы №1583, напротив, ничего не пугает. Свой выбор он уже сделал: намерен поступать в медицинский вуз. "В будущем хотел бы работать в лучевой диагностике или онкологии, - поделился своим планами школьник. - А вот в стоматологию точно бы не пошел. Нас учили ставить шину при переломе челюсти, а это очень сложно".

Кстати

Записаться в школу юного хирурга можно на сайтах медуниверситета Пирогова или департамента образования и науки Москвы. Берут учеников 8-11 классов. Причем не только из медицинских. Желающих идти по стопам врачей много, поэтому нужно пройти небольшое тестирование и написать эссе. Конкурс в зависимости от курса: 5-12 человек на место.

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