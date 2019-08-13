Какой будет лучшая в мире сеть городского транспорта

Мэр Сергей Собянин объявил о создании в Москве лучшей в мире сети общественного транспорта. Такой глава города видит столичную подземку после того, как к ней подключатся новые линии подземного и наземного метро и будет реализован долгое время пылящийся на полке проект станции "Суворовская" на Кольцевой. А к 2023-му замкнется и все новое кольцо - Большая кольцевая линия. Все это позволит горожанам охотнее, чем сейчас, отказываться от личных машин.

"У Большой кольцевой - две основные задачи, - рассказал Собянин, посетив стройплощадку новой станции "Улица Народного Ополчения". - Во-первых, дать новые связки между соседними районами. Во-вторых, и это самое главное, разгрузить и первое кольцо, и многие радиальные направления. После этого в метро станет комфортнее и свободнее!".

Вот три маршрута, по которым ездят каждый день тысячи москвичей: "Калужская" - "Севастопольская" (39 минут), "Рижская" - "Авиамоторная" (22), "Сокольники" - "Электрозаводская" (25). Время уходит в основном на то, чтобы доехать до кольцевой и пересесть на другую радиальную ветку. С открытием станций БКЛ первый маршрут станет быстрее на 29, второй - на 10, а третий - на 15 минут.

Новая станция появится даже на "старой" Кольцевой. В советские годы было много подобных проектов, которые не были реализованы. И вот недавно власти приняли решение все-таки начать строительство станции метро "Суворовская", расположенной между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Специалисты пришли к выводу, что метро там будет востребовано. "Мы будем максимально близко подходить к действующим линиям, на какой-то короткий период по одному тоннелю будем прерывать движение, но другой будет полноценно работать, - рассказал о возобновленном проекте заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - То есть обойдемся без перекрытий. По предварительным оценкам, эта станция будет готова в 2023-м".

Уже в конце этого года в транспортную схему включатся Московские центральные диаметры

Уже в конце этого года в транспортную схему включатся Московские центральные диаметры. Они соединят разрозненные ж/д-направления и будут насквозь проезжать всю Москву. Сейчас путь среднестатистического жителя Подмосковья на работу в столицу неизбежно пролегает через вокзалы - туда упираются электрички. В итоге толпы идут на Кольцевую линию метро. МЦД позволят в ряде случаев даже не спускаться в метро, а доезжать на поезде прямо до работы.

И если уж мы заговорили об экономии времени, то МЦД позволит быстрее перемещаться между различными подмосковными городами. Например, от Подольска до Нахабино почти нет прямых электричек. Поэтому приходится ехать до Курского вокзала и там пересаживаться. В итоге дорога занимает 3 часа. С пуском диаметров она станет на треть короче. Первые МЦД Лобня - Одинцово и Нахабино - Подольск власти обещают открыть уже к концу этого года. Но уже сейчас москвичи могут решить, как поедут, с учетом своих новых маршрутов на mcd.mosmetro.ru.

Кстати

По темпам строительства метро обошла многие города мира. В 2011-2018 годах построено и открыто 137 км линий, 73 станции метро и МЦК, 9 депо. Специалисты из Рима и Парижа признали, что по темпам метростроения заметно отстают от Москвы. Она же практически сравнялась по масштабам прокладки подземки с Китаем - признанным мировым лидером в метростроении.