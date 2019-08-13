Липецкие пчеловоды дополнительно получат 1,2 млн рублей

Врио главы администрации области Игорь Артамонов подписал второе распоряжение, согласно которому до конца текущей недели еще 28 пчеловодам будет перечислено в общей сложности 1,2 млн рублей. В настоящее время компенсационные выплаты уже получили 97 пасечников. Для этого из резервного фонда было выделено более 9 млн рублей.

"Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам, - отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. - Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчел. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы все это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию".

За гибель пчелосемьи владельцы пасек получают от 3150 до 3500 рублей в зависимости от процента гибели. Выплаты производятся и по тем погибшим пчелосемьям, которые не состояли на учете. Государственную поддержку получают пасечники из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. Всего в управление сельского хозяйства региона поступили акты о гибели более трех тысяч пчелосемей.